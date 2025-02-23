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以色列延後釋放620囚 哈瑪斯痛批違停火協議

編譯中心／綜合22日電
哈瑪斯22日依據加薩走廊停火協議釋放6位以色列人質，圖為22歲的托夫（中）與家人團聚。（路透）
哈瑪斯22日依據加薩走廊停火協議釋放6位以色列人質，圖為22歲的托夫（中）與家人團聚。（路透）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯22日依據加薩走廊停火協議釋放6位以色列人質後，以國官員表示，延後原定於同日釋放數百名巴勒斯坦囚犯及被關押者的計畫，引發哈瑪斯抨擊。

中央社引述法新社報導，以色列消息人士並未就何以延後釋放巴勒斯坦人一事提出明確解釋。

哈瑪斯發言人卡努（Abdel Latif al-Qanou）透過聲明指出：「（以色列）占領者未按照約定時間，釋放換囚協議下第7批囚犯和被關押者，是公然違反（停火）協議。」

卡努還指控以色列總理內唐亞胡是在實施拖延戰術。

在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）和加薩走廊（Gaza Strip），巴勒斯坦家庭為等待被關押的親人歸來苦等好幾個小時。

根據非政府組織「巴勒斯坦囚犯協會」（Palestinian Prisoners' Club），以色列22日預定釋放620人，其中大部分是在以哈戰爭期間遭到關押的加薩走廊居民，然而他們一直到晚間都還沒獲釋。

兩位以色列官員透露，內唐亞胡預計今晚召開安全諮詢會議。一位不具名官員提到，安全諮詢會議結束時，以色列當局將做出關於與哈瑪斯停火協議下一步驟的決定。

此外，美國總統川普先前提議由美方接管加薩走廊，並重新安置當地逾200萬居民至鄰近國家，然而他現在對這項計畫的態度似乎有所軟化，稱自己只是在建議這個構想。

川普在日前一場訪問中，承認約旦和埃及領導人已拒絕這項提議，他們表示在違背巴勒斯坦人意願的情況下，迫使他們離開家園並不公正。

川普告訴福斯新聞電台（Fox News Radio），他認為自己的計畫真的能成功，但他不是在強推這項計畫，而是提出建議。

另外，哈瑪斯20日移交以色列4具遺體，並聲稱他們分別是畢巴斯、畢巴斯的兩名幼兒，以及一名年長的人質。當時以色列當局說，第4具遺體不是希利，引發以色列舉國上下悲憤。不過，目前已確認遺體身分是希利。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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