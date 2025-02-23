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菲律賓打擊非法金融有成 從全球洗錢灰名單除名

編譯中心／綜合22日電
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菲律賓22日讚揚國際組織「防制洗錢金融行動小組」日前將其從他們的「灰名單」移除。列入名單的國家會在洗錢和恐怖主義金融方面受到加強監督，有礙其全球金融交易。

中央社引述法新社報導，總部位在巴黎的「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force，FATF）自2021年起將菲律賓列入其灰名單，意味會與這些國家「一同合作來糾正其金融體系中的缺陷」。

防制洗錢金融行動小組表示：「經過成功的實地探訪後，我們將菲律賓從加強監督名單中移除。」

防制洗錢金融行動小組協調全球打擊洗錢和恐怖主義金融的行動，包括美國、中國和南非等近40個國家都有派代表參與。

菲律賓的反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council，AMLC）發布聲明，對於達成這項「里程碑」表示歡迎，還說這會帶來一長串好處，「菲律賓脫離防制洗錢金融行動小組灰名單，預期將促進更快且成本更低的跨境交易、減少法遵障礙及提高金融透明度。」

菲律賓反洗錢委員會並指出，這會使菲國在海外的200萬餘名移工每年匯款回家時更便利。

聲明特別提到，菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在2023年簽署一道針對洗錢和「反恐怖主義金融」的行政命令，在這次除名中發揮關鍵作用。

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