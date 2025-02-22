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斯里蘭卡男為殺黑幫老大「挖書藏槍」 扮成律師當庭行凶

編譯徐榆涵／即時報導
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斯里蘭卡一名在押的黑幫老大出庭受審時，被假扮成律師的一名男子當庭槍殺身亡。（取自X）
斯里蘭卡一名在押的黑幫老大出庭受審時，被假扮成律師的一名男子當庭槍殺身亡。（取自X）

斯里蘭卡首都可倫坡19日發生一起槍擊案，一名在押的黑幫老大出庭受審時，被假扮成律師的一名男子當庭槍殺身亡，犯嫌行凶後準備逃逸時被警方逮捕。

BBC報導，在斯里蘭卡惡名昭彰的黑幫首腦薩瑪拉拉斯納（Sanjeewa Kumara Samararathne），另一個名字是桑吉瓦（Ganemulle Sanjeewa），他2023年9月被捕後就一直被當局羈押，直到本月19日在10多名警力戒護下出庭，卻遭一名喬裝成律師的男子槍殺，緊急送往醫院後，桑吉瓦仍宣告不治。

作案男子雖已落網，但當地媒體報導和警方辨識的身分並不一致。警方表示兇手使用多個名字活動。

用來作案的一把左輪手槍，是透過一名25歲女性共犯夾帶在書頁挖空的「刑事訴訟法」書籍內，才躲過檢查進入法院。警方公布在逃女共犯姓名為修萬迪（Pinpura Dewage Ishara Sewwandi），並祭出懸賞。

此外，警方還逮捕了一名警察和一名貨車司機，懷疑兩人也是共犯。

此案引發斯里蘭卡當局對法院安全及黑幫問題的質疑。司法部長那納雅克拉（Harshana Nanayakkara）20日宣布，武裝安全人員通常不被允許進入法院，但今後重大案件被告出庭時，將加派武裝警力赴法院維安。

斯里蘭卡 刑事訴訟 司法部

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