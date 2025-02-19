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英國搶劫案激增 每6分鐘就1手機被偷 銷贓遠至中國

編譯中心╱綜合18日電
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手機不離身已成為現代人的日常，但是在英國公共場所、尤其是倫敦市中心使用手機，必須提高警覺，因為英國偷竊與搶劫手機案例日增，約每六分鐘就有一支手機被偷，手機犯罪甚至已國際化，銷贓地點遠至中國。

央廣報導，英國交通警察在繁忙的火車站和地鐵站張貼警告海報，提醒乘客提防手機、筆電、耳罩式耳機被竊，車站裡也經常有廣播提醒乘客注意扒手，手機竊盜猖獗已成為英國治安的一大汙點。

根據英國政府的最新資料，過去12個月有8萬3900人報案手機被竊，較前一年同期增加150%，多數偷竊及搶劫手機案件發生在倫敦，特別是觀光景點集中的West End和西敏區，人潮多的地鐵站及火車站。

根據警方資料，受害者不限於旅客，本地居民同樣是歹徒下手的目標。竊賊和搶匪作案的方式包括：騎單車、摩托車或滑板車，快速移動行進時搶奪路人手裡的手機；在車站月台假裝等車時，尋找目標，尾隨受害人上車，在車門即將關閉前搶奪手機後迅速離開車廂，讓受害人措手不及；佯裝問路或搭訕，分散受害人注意力，與同夥搶劫手機後逃逸現場；在擁擠的場所，與同夥故意「包圍」受害人偷竊手機。

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