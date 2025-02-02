石破茂2/7訪白宮 行前稱不樂見美國退出世衛

日本首相石破茂7日將造訪白宮。圖為石破茂去年11月9日在朝霞駐地檢閱自衛隊。（路透）

美國總統川普 1月31日表示，日本 首相石破茂 下周將造訪白宮與他會面。路透報導，預計會談將於2月7日舉行。

共同社指出，這是川普第2個總統任期開始後，兩人首度會面；路透提到，川普在橢圓形辦公室告訴媒體：「他們將過來與我對話，我很期待」；日本「朝日新聞」1月30日報導，這兩名領袖將討論加強經濟與安保合作。

石破茂2024年10月就任首相，比川普11月再次贏得總統大選早1個多月。熟悉相關事務的人士透露，石破茂希望於川普第2任期之初就建立個人關係，並在雙方共同擔憂中國影響力日益增長之際，深化與美國的關係。

消息人士也表示，石破茂計畫在會談中強調日本企業在美國創造就業機會，以及日本國防預算增加。

川普2016年第一次贏得總統大選後，時任日本首相安倍晉三隨即訪問紐約，會晤當時還未上任的川普。安倍當時是川普勝選後會晤的第一位外國元首，這被認為有助後來建立彼此的密切關係。安倍於2022年遇刺身亡。

不過，石破茂這次未搶得頭籌，因為川普預計2月4日在白宮會見以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。以色列總理辦公室表示：「內唐亞胡總理將成為美國總統川普第2任期首位受邀赴白宮的外國領導人。」

分析人士認為，儘管擔心川普揚言藉關稅糾正貿易失衡問題，石破茂仍希望繼續深化雙方關係。

知情官員告訴路透，日本正考慮協助建設美國阿拉斯加一條價值440億美元的天然氣管線，以向川普示好並避免潛在的貿易摩擦。

官員說，考慮到天然氣相較其他能源的總成本，日本對於這條長達800英里（約1287公里）的天然氣管線可行性存有疑慮。然而，若川普要求，日本願意探討合作的可能性。川普曾宣稱這條天然氣管線對於美國的繁榮與安全至關重要。

一名官員表示，日本可能把這類承諾納入到其他讓步措施，例如進口更多美國天然氣、增加國防支出、擴大在美投資製造業等，以縮小560億美元雙邊貿易順差，並降低川普加徵關稅的風險。

另據報導，石破茂在訪美夕，於1月31日在日本眾議院預算委員會上談到，並不歡迎美國退出世界衛生組織（WHO）的決定，他對川普簽署命令讓美國退出世衛一事表達擔憂。

他表示「迄今為止，美國在全球衛生領域發揮關鍵作用，我們國家不歡迎這一作用受到任何削弱。」