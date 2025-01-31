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極右力挺 德國會通過收緊移民動議 蕭茲斥基民盟打破防火牆

編譯中心／綜合30日電
德國國會通過一項要求聯邦政府實施更嚴格的庇護和移民動議，支持動議的極右另類選擇黨議員，包括該黨聯合領導人韋德爾（前右二），在投票結束後自拍合照慶祝。（歐新社）
德國國會通過一項要求聯邦政府實施更嚴格的庇護和移民動議，支持動議的極右另類選擇黨議員，包括該黨聯合領導人韋德爾（前右二），在投票結束後自拍合照慶祝。（歐新社）

德國聯邦議院通過聯盟黨黨團提案，要求聯邦政府實施更嚴格的庇護和移民措施，在極右翼德國另類選擇黨（AfD）及自民黨（FDP）支持下，該案以些微差距表決通過；這是德國國會首次在極右翼政黨支持下表決通過議案，總理蕭茲批評任何跟AfD的合作都是不可原諒的錯誤。

綜合媒體報導，蕭茲指責基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）打破長久以來抵抗極右翼民粹主義者的政治防火牆。基民盟成員兼前總理梅克爾也批評梅爾茨。梅爾茨則辯稱需要在庇護政策實現轉變，認為政策不會因「錯誤的人支持」被視為錯誤，強調沒尋求或希望AfD支持。

德國阿沙芬堡（Aschaffenburg）22日發生持刀攻擊兩死事件後，基督教民主聯盟與基督教社會聯盟（CDU/CSU）在國會結盟的聯盟黨（Union parties）黨主席暨總理候選人梅爾茨倡議實施更嚴格的移民政策，並提出兩項建議案列入29日國會議程。

即使通過的議案不具法律約束力，但這是德國國會首次在極右翼政黨支持下，以多數表決通過的議案。投票結果揭曉後，德國另類選擇黨政治人物歡笑並互相擁抱。

德國另類選擇黨聯合領導人、總理候選人韋德爾（Alice Weidel）稱這場投票是「民主偉大的一天」。韋德爾呼籲聯盟黨思考，「是否繼續維持在我們看來是不民主的防火牆」。

梅爾茨表示，「如果是像今天這裡這樣的多數，那我感到遺憾」。自民黨副主席庫比奇（Wolfgang Kubicki）替黨辯護表示，他們的決定是對事而不對人。

綠黨國會黨團主席哈塞爾曼（Britta Haßelmann）批評，「今天是首次在民主殿堂出現民主主流以外的多數意見」，梅爾茨「必須對此負責」。社民黨國會黨團主席米策尼希（Rolf Mützenich）說，「聯盟黨已經脫離聯邦議院的政治中心」。

左派黨黨主席瑞興內克（Heidi Reichinnek）指名梅爾茨說：「儘管政治存有差異，但我不曾想像過，基督教民主黨派會打破這道堤壩，與極端右翼分子達成協議。」

社民黨籍德國總理蕭茲在議程開始的政府聲明時間表示，德國納粹時期，猶太人被拒絕入境，這個經歷的教訓使受政治迫害的人能在德國獲得庇護的基本權。「人性和正義是民主憲法中的承諾」，當談論馬德堡（Magdeburg）和阿沙芬堡「殘酷且令人震驚的行為」時，這一點必須牢記。

德國馬德堡去年12月20日發生一名沙烏地阿拉伯男子駕車衝撞耶誕市集，造成6死，近300人受傷。這名男子已定居德國18年，讓移民議題成為德國輿論焦點。

綠黨籍德國副總理暨經濟部長哈柏克（Robert Habeck）則呼籲梅爾茨「不要和種族主義者一起投票，這沒必要，也不需要」。

德國 投票 蕭茲

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