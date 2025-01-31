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美退出衝擊財源 WHO員工發起募款 目標10億

編譯中心／綜合30日電
世衛義籍員工發起「一美元、一世界」籌款活動，以緩減美國總統川普宣布美國退出世衛帶來的影響。（路透）
世衛義籍員工發起「一美元、一世界」籌款活動，以緩減美國總統川普宣布美國退出世衛帶來的影響。（路透）

因應美國退出世衛組織（WHO）造成財務缺口，一位在世衛逾10年的義籍員工發起募款，盼讓世衛變得更好；她在募款介紹中直言，她和其他同事日夜奮鬥，也常自問「這地方每天都讓我挫折，該離開還是更努力？」

美國退出世界衛生組織的決定將在2026年生效，美國是世衛最大財務來源國，提供資助約占世衛整體資金18%。

因應美國退出對世衛造成的財務衝擊，一位義籍世衛員工塞努西（Tania Cernuschi）近日發起「一美元、一世界」（One dollar, One world）募款活動，目標募款10億美元。根據募款網站資訊，截至30日該活動已募得超過7萬美元。

塞努西在募款說明介紹，她在世衛工作超過10年，她和許多同事日以繼夜對抗新冠（COVID-19）等全球疫情，致力讓所有人獲得所需衛生醫療，但也不斷自問「這地方每天都讓我挫折，該離開還是更努力？」

她表示，如果世界衛生組織被證明仍有其重要性，若每個人都相信世衛雖不完美，卻是現在大家所擁有的一切，那她希望能募集10億美元，支持世界衛生組織保護全球健康的關鍵使命，以面對未來許多的不確定性與資金短缺。

這筆募款將捐給世界衛生組織基金會（WHO Foundation），基金會活動與援助部門主任索利爾（Sandra Sorial）在官網撰文指出，美國退出對世衛的資金籌措是重大打擊，這不是一場精心設計的專業募款活動，發起人塞努西甚至承認「世界衛生組織是一個充滿挑戰的工作場所」。

索利爾在文中除了強調世衛的重要性，她也提到世衛與各國醫藥產業的關係，例如世衛每年會從世界各地採購醫療保健用品，其中包括在美國採購價值約5000萬美元的商品。

另據路透報導，繼美國宣布全面凍結援外支出90天之後，美國國際開發總署（USAID）已通知所有接受援助團體，即日起暫停所有資助，「直至另行通知」，人道主義組織正努力應對援助中斷和豁免計畫不明確的狀況。

美國總統川普在1月20日上任僅數小時後就下令暫停對外援助計畫90天，以逐項審查計畫是否符合他的「美國優先」政策。

一名聯合國官員表示：「我們必須蒐集來自世界各地的回報，以弄清楚哪些範圍有涵蓋、哪些則沒有。」

世衛 WHO 美國優先

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