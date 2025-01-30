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華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

全球地緣衝突四起…末日鐘撥快1秒 離世界毀滅剩89秒

編譯茅毅／綜合29日電
末日警告 「原子科學家公報」28日在華府將其「末日鐘」又調快一秒，距世界的「毀滅點」只剩89秒。（路透）
末日警告 「原子科學家公報」28日在華府將其「末日鐘」又調快一秒，距世界的「毀滅點」只剩89秒。（路透）

總部在芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」28日將「末日鐘」往前撥快1秒，距象徵「毀滅點」的午夜僅剩89秒，而該組織1947年創立時是設定在距午夜還有7分鐘；這是末日鐘問世以來，距世界毀滅終點最接近的一次。

美國總統川普自20日回任後才九天，末日鐘就從去年的距世界毀滅只剩90秒，又往前調快1秒至89秒。上次調快至90秒則是鑒於擁核國俄羅斯自2022年2月24日起入侵烏克蘭。

該組織的科學與安全委員會主席霍爾茲說，俄國侵烏和俄國近來退出武器管制條約、中東衝突、中國大陸加大對台灣的軍事施壓力道，以及北韓持續試射彈道飛彈，都是末日鐘距毀滅點更近的主因。

美蘇冷戰時期的末日鐘旨在示警世人，當下距世界毀滅已有多近。2016年諾貝爾和平獎得主、前哥倫比亞總統桑托斯28日在華府召開的原子科學家公報記者會指出，目前世界雖是一幅嚴峻又渺茫的景象，但並非不可逆。

桑托斯表示，樂見川普矢言與俄中進行外交，但是川普下令美國退出世衛組織（WHO）和巴黎氣候協定，則不利世人。

霍爾茲指出，影響這次決定撥快的因素，包括核子風險、氣候變遷、先進生物技術及人工智慧（AI）等各樣新興科技遭濫用的可能性在內。

他說，儘管這些因素並非新鮮事，但化解這些重要挑戰的進展卻不夠。他強調將末日鐘指針撥快1秒是對全球領袖的示警。

該組織稱將世界從災難的懸崖邊緣拉回的責任，主要在美國、中國和俄國肩上，同時呼籲國際間展開善意對話。

霍爾茲表示，俄國自侵烏以來再三揚言在烏克蘭戰場動用核武，實在令人不安，莫斯科近來退出重要的武器管制條約，也是核風險升高使人不寒而慄的跡象。

其他還有中東包含以色列在加薩的戰爭，以及與伊朗等區域國家發生的敵對行為；擁核國中國大陸加大對台的軍事施壓力道；擁核國北韓不斷試射飛彈等。

AI也可能加劇假訊息的散播，霍爾茲認為，所有風險均肇因於一個潛在的威脅擴增因子，進而大幅加劇，該因子就是錯誤訊息、虛假資訊及陰謀論的傳布，這不只影響通訊環境，也使真相與謊言間的界限愈來愈模糊。

俄國 川普 北韓

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