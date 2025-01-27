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以哈停火難保證…全球前三大貨櫃航運商 不願重回紅海

編譯陳苓／綜合外電
前三大航運巨擘表態不會重返紅海。（路透）
前三大航運巨擘表態不會重返紅海。（路透）

儘管葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）承諾，只要以哈停火協議持續，就不會對紅海船隻發動攻擊。但前三大航運巨擘仍審慎以對，表態還不會重返紅海。儘管如此，也有業者透露，打算在下季逐步恢復紅海航線，並說倘若此區復航，運價可能會暴跌25%。

全球前三大貨櫃航運商地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、法國達飛海運（CMA CGM）近日表示，由於加薩情勢難以預測、中東局勢廣泛緊張，將繼續改道。德國最大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）發言人豪普特說：「不想讓會起火的天然氣船行駛那裡，我們不知道何時會重返（紅海）。」

葉門叛軍19日致信航運商表示，在停火生效期間不會攻擊英美船隻，但會繼續鎖定以色列船艦。胡塞過去曾襲擊他們宣稱是以國的船隻，但實際上這些船和以國關係有限、甚或沒有關聯。胡塞領袖同時說，倘若停火協議破局，將恢復發動攻擊。

全球航運商對恢復紅海航線猶豫不決，反映葉門叛軍威脅猶存。美國與以國等力圖讓葉門叛軍停手，白宮26日宣布，以國和黎巴嫩同意把停火協議延長至2日18日。

然而，一名航海安全主管說，部分業者暗示，一旦加薩停火協議的第二階段完成，將重啟紅海航線。第二階段是以哈就永久停火、哈瑪斯釋放所有人質來進行談判。

航運高層表示，正計劃在第2季逐步重返此區，但擔心各方競相返回，會有問題。相關人士說，改變航線相當複雜，船隻同時從蘇伊士運河和南非湧入，會讓部分歐洲港口嚴重壅塞。以哈爆發衝突以來，葉門叛軍對紅海100多艘船隻發動攻擊，促使航運商改道南非好望角。

管理紅海碼頭的杜拜環球港務公司（DP World）說，要是停火協議持續，有些改道船隻可以在兩周復航。該公司副主管納拉揚說，這代表航運價格將大跌20%、25%，如果沒有意外，只是時間問題。

加薩 南非 白宮

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