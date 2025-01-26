青年運動拘7援助人員 聯合國暫停葉門人道活動

美國總統川普 22日簽署行政命令，把葉門叛軍「青年運動」（Houthi）重新列入外國恐怖組織名單，聯合國 秘書長24日表示，青年運動又拘留了7名聯合國工作人員，這7名工作人員是為聯合國兒童基金會、世界糧食計畫署等聯合國機構工作的雇員。

中央社引述法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）促「立即無條件」釋放所有被拘押在葉門的援助人員。

獲伊朗 撐腰的青年運動已拘留數十名聯合國和其他人道組織人員，多數從去年中開始拘留。葉門經歷10年戰爭，正深陷人道災難；根據聯合國統計，葉門境內有超過1800萬人需要援助和保護。

針對青年運動的最新行動，聯合國駐葉門常駐協調員辦公室宣布，「所有進入及在青年運動控制區內的官方行動」已全數暫停。

此次拘留事件發生的時機點，正值美國總統川普下令將青年運動重新列入美國的外國恐怖組織名單。

根據美國總統22日簽署的行政命令，將青年運動重新列入外國恐怖組織名單，將促使美國重新審視在葉門境內運作、接受美國資助的聯合國機構和其他非政府組織。