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北韓搶屎大戰 成人須繳500kg助農耕 小學生200公斤

編譯中心／綜合23日電
北韓缺乏化肥，每年向人民徵收糞便堆肥供春耕之用，今年領導人金正恩下令拉高額度為每人上繳500公斤；圖為金正恩2017年巡視農田畫面。（美聯社）
北韓缺乏化肥，每年向人民徵收糞便堆肥供春耕之用，今年領導人金正恩下令拉高額度為每人上繳500公斤；圖為金正恩2017年巡視農田畫面。（美聯社）

北韓長期缺乏肥料，領導人金正恩為了提高農產量，要求百姓每年1月提供糞便供農耕施肥之用。據悉今年政令要求每個成人繳糞500公斤、小學生200公斤，遠遠超出人均每年排便量。不僅傳出黑市交易怪象，百姓害怕懲罰竟淪落到被迫偷竊、爭搶糞便，甚至為此打架掛彩，以求在期限到來之前湊足額度。另外，北韓召開最高人民會議，金正恩缺席。

綜合英國倫敦廣播電台（LBC Radio）、每日郵報、自由亞洲電台（Radio Free Asia）、生活科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，一般人每年糞便量人均142至145公斤，然而今年北韓政府開出的「堆肥捐獻」額度高得嚇人，成人500公斤、小學生200公斤，1月20日前必須完成，否則處分，民心恐慌。

北韓黑市商人以「糞便配額」大賺黑金，百姓把腦筋動到公共廁所甚至鄰居糞坑。為了糞便爭吵，甚至頭破血流。

報導指出，未能確認處罰多嚴重，但往例顯示懲罰並不好受。2024年兩江道消息人士稱，未達標者可能必須當眾接受批鬥，甚至送進勞改營。

另據朝中社報導，北韓第14屆最高人民會議第12次會議於22至23日在萬壽台議事堂舉行，會上盤點了去年預算執行情況，討論新年預算案和增強國防力量方案等。國務委員會委員長金正恩缺席。

北韓通常在新年首次召開的最高人民會議上盤點前一年預算執行情況並敲定新年預算案，金正恩一般缺席會議。有觀點曾推測，考慮到此次會議日程緊挨著美國總統川普就任，金正恩可能與會對美釋放信息，但金正恩照常規缺席。

據報導，會上還就修訂「社會主義憲法」部分條款等事宜進行討論。有觀點認為，考慮到金正恩2023年底將韓朝關系重新定性為「敵對的兩國關係」，北韓此次可能將其反映到「憲法」中的領土相關條款，但會上只討論更改中央裁判所和中央檢察所名稱相關事宜。

北韓缺乏化肥，每年向人民徵收糞便堆肥供春耕之用；圖為北韓農人耕作景象。（美聯社）
北韓缺乏化肥，每年向人民徵收糞便堆肥供春耕之用；圖為北韓農人耕作景象。（美聯社）

北韓 金正恩 預算

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