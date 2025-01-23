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卸貨員大意…緬因貓被誤留貨艙 24小時紐澳飛3趟

編譯中心／綜合22日電
緬因貓米騰斯在主人懷裡撒嬌。（美聯社）
緬因貓米騰斯在主人懷裡撒嬌。（美聯社）

緬因貓米騰斯（Mittens）本月隨主人從紐西蘭搭機飛往澳洲，由於工作人員卸貨時沒有注意到牠還留在貨艙的籠子裡，米騰斯竟於24小時內在紐澳間飛行了3趟，意外成為「環太平洋飛行貓」，所幸牠現在已與主人團聚。

美聯社報導，8歲的米騰斯13日與主人尼亞斯（Margo Neas）一家從紐西蘭基督城（Christchurch）飛往位於澳洲墨爾本的新家，然而尼亞斯那天下機後在機場等了3個小時，卻遲遲等不到米騰斯自貨艙現身。

就在那時，地勤人員告訴尼亞斯，飛機已啟程返回紐西蘭，而米騰斯還在機上；返航飛行時間約為7.5個小時。

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）機師得知機上有一名額外乘客後，打開貨艙的暖氣，好讓米騰斯舒服一點。尼亞斯被告知，一輛停放在貨艙的輪椅擋住行李搬運工的視線，導致這人沒看到米騰斯的籠子。

不過這場冒險以快樂結局告終。尼亞斯先前雇來安排米騰斯旅行的寵物運輸公司在基督城與牠會合，並確保牠再搭上前往墨爾本的飛機。

這趟旅程讓米騰斯體重稍微減輕，除此之外毫髮無傷。尼亞斯說，平時不愛撒嬌的米騰斯，一見到她就撲進懷裡，給她有史以來最大的擁抱，「這真的令人鬆一口氣」。

紐西蘭航空公司透過聲明表示，將賠償所有與米騰斯的旅程相關的費用，並為造成困擾致歉。公司發言人阿姆斯壯（Alisha Armstrong）指出，他們將與墨爾本的地勤人員密切合作，以確保此事不會再發生。

8歲的米騰斯（Mittens）。（美聯社）
8歲的米騰斯（Mittens）。（美聯社）

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