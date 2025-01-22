我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：川普重返白宮支持率47% 不滿國會暴亂案特赦58%

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

詐騙重創觀光…泰國總理用AI開口說中文 盼重建遊客信心

中央社／曼谷22日專電
泰國總理府22日發布一支影片，由貝東塔本人親自向遊客保證泰國的旅遊安全，特別的是，總理府利用人工智慧技術，讓不會說中文的貝東塔開口說了中文；圖為總理日前在記者會上發表談話。(歐新社)
泰國總理府22日發布一支影片，由貝東塔本人親自向遊客保證泰國的旅遊安全，特別的是，總理府利用人工智慧技術，讓不會說中文的貝東塔開口說了中文；圖為總理日前在記者會上發表談話。(歐新社)

民眾遭拐到緬甸詐騙園區事件頻傳，重創泰國形象和觀光。泰國總理貝東塔除了要求相關單位打擊跨境犯罪，更利用人工智慧（AI），錄製影片開口說中文，期盼重建遊客對泰國旅遊安全的信心。

中國演員王星日前遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。無獨有偶，台灣火舞表演者謝岳鵬也被拐到詐騙園區，在台泰警方合作下，也在近日獲釋

相關新聞重挫中國遊客赴泰信心，近日中國人到泰國的機票和旅行團爆出退訂潮，重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。

觀光業是泰國經濟命脈，中國遊客更是泰國觀光主力。去年1月1日到12月27日，泰國觀光人次逾3504萬，中國遊客以666萬7610人次排第一；台灣則以107萬7050人次排名第7。泰國政府設定今年的觀光人次達到3900萬，中國遊客要達到880萬到990萬人次之間。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）日前召集外交部、泰國皇家警察和觀光暨體育部首長舉行會議，討論應對政策和措施，並要求相關單位打擊跨境犯罪。

為了更進一步向遊客保證泰國的旅遊安全，總理府22日發布一支影片，由貝東塔本人親自向遊客保證泰國的旅遊安全，特別的是，總理府利用人工智慧技術，讓不會說中文的貝東塔開口說了中文。

貝東塔在影片中表示：「近期關於中國公民被誘騙至泰國周邊地區詐騙窩點，引發廣大中國遊客對泰國安全問題和人口販運擔憂，我做為總理，向各位保證，泰國政府將所有遊客安全置於首要位置。」

貝東塔表示，她要求有關當局加強合作、提升安全標準，以最有效方式打擊跨國犯罪，嚴格執法打擊非法出入境，為旅泰中國遊客提供系統性全方位協助支持，防範意外事件發生。她表示，泰國政府高度重視遊客安全，為所有遊客建立信心。

貝東塔將在下個月訪問中國，民族報（The Nation）指出，旅遊安全預計將成為貝東塔此行重點之一。

泰國 觀光 緬甸

上一則

南韓2024年出生率 可望出現9年來首度成長

下一則

哈瑪斯跨境突襲事件 以色列參謀總長將引咎辭職

延伸閱讀

中聯合5國掃蕩中南半島詐團 5個月逮7萬人 5萬嫌遣返中

中聯合5國掃蕩中南半島詐團 5個月逮7萬人 5萬嫌遣返中
港人遭誘騙被禁錮曼谷 港府3人專責小組赴泰國馳援

港人遭誘騙被禁錮曼谷 港府3人專責小組赴泰國馳援
中國掃蕩中南半島詐團逮7萬人 泰總理下月訪華搶救旅遊信心

中國掃蕩中南半島詐團逮7萬人 泰總理下月訪華搶救旅遊信心
王星被綁效應 中遊客春節赴泰退單3成 轉赴海南三亞

王星被綁效應 中遊客春節赴泰退單3成 轉赴海南三亞

熱門新聞

東京大學校園。(歐新社)

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

2025-01-18 09:44
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。(取自YT畫面)

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

2025-01-17 22:30
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
考古學家在龐貝遺跡的一棟郊區別墅，挖出一輛古羅馬四輪禮車，這輛馬車有鐵製的零件、美麗的銅錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。(美聯社)

義大利龐貝挖出豪宅浴場 證明古羅馬人愛辦奢華派對

2025-01-17 15:22
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
環保團體「 反抗滅絕」示威者怒控遭到義大利警方羞辱偵訊。(取自X影片)

7女遭義大利警察逼「脫光內衣褲蹲下」搜身 怒控遭遇有辱人格待遇

2025-01-15 21:52

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通