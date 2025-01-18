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英國推動電子旅遊憑證費用漲6成 挨轟把旅客當搖錢樹

中央社倫敦18日專電
英國內政部近日提案修法，以增加政府調漲簽證、移民及入境許可申辦費用的空間。圖／路透
英國內政部近日提案修法，以增加政府調漲簽證、移民及入境許可申辦費用的空間。圖／路透

英國內政部近日提案修法，以增加政府調漲簽證、移民及入境許可申辦費用的空間。一旦獲國會審議通過，依規劃，電子旅遊憑證（ETA）申辦費用將由現行10英鎊（約12.18美元）調漲為16英鎊（約19.48美元）。對此，英國旅遊業已傳出反彈聲浪。

英國去年開始階段性實施ETA，今年1月8日起適用台灣等新增48國，4月2日起歐洲聯盟成員國也將適用。

ETA不是簽證，因此適用對象為原本即可「免簽證」入境英國的國家地區民眾。英國的ETA類似美國「旅行授權電子系統」（ESTA）、澳洲「電子旅遊簽證」（ETA）等部份國家行之有年的電子化邊境安全管控措施。

根據英國內政部16日發布的資訊，英國擬提高ETA、入籍英國等行政服務申辦費用。內政部表示，調漲費用有助減輕英國納稅人負擔，並可望為英國國庫每年額外進帳2億6900萬英鎊。

這項修法提案仍須經英國國會上、下議院審議通過。不過，產業公會英國「旅遊聯盟」（Tourism Alliance）執行長杜莫（Richard Toomer）發布聲明，指政府決定進一步提高旅客赴英成本，「令人震驚」。

杜莫指出，即使未調漲費用，對旅客而言，ETA已是額外成本，而與歐盟未來將實施、與英國ETA類似的入境許可「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS）相較，英國ETA更缺乏競爭力。

ETIAS僅要價7歐元（約7.22美元），且效期長達3年（英國ETA效期2年）。

杜莫強調，英國政府近期剛宣布，要提升赴英旅遊人數，目標為至2030年達成每年入境5000萬人次。然而，若政府「持續只把旅客當搖錢樹看」，則赴英旅遊人數不會達標。

杜莫指出，在全球旅遊市場價格競爭力方面，英國在119個國家中，僅排名第113，「我們需要政府協助應對這項挑戰，而不是讓挑戰加劇」。

英國內政部去年針對ETA新制表示，ETA有助預先阻絕具安全疑慮人士於境外、降低文件偽造和身分冒用風險，且能節省旅客在機場接受身分查驗時間。申辦ETA須提供生物特徵識別資料。

旅客可自行上網申請ETA，ETA將自動與旅客護照連結，並啟動安全查驗程序，包括刑事及其他列管紀錄。

根據規定，若曾遭判處12個月以上徒刑，或有刑事犯罪紀錄、且距定罪日未超過12個月，申請ETA將遭拒。一旦申辦ETA遭拒，若旅客仍計劃前往英國，則須另外申請入境簽證。

英國ETA審核時間通常僅需數小時、甚至不到1小時，但也可能達3個工作天。ETA效期2年，持有人可在2年內多次出入境英國，一次可停留6個月。

值得注意的是，儘管ETA效期為2年，一旦護照失效，旅客即無法憑既有ETA入境。

簽證 內政部 護照

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