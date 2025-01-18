馬斯克干涉英德政治踢鐵板 歐盟施壓X平台做2件事

特斯拉執行長兼「X」所有人馬斯克2024年11月13日聆聽美國候任總統川普會見共和黨籍聯邦眾議員時發表的演講。（路透資料照片）

美國科技富豪馬斯克 對歐洲政治指手畫腳的爭議未歇，歐盟（EU）執委會在連日被批評軟弱之後，17日宣布根據「數位服務法」要求馬斯克旗下社群平台X提供演算法資料、保存證據，形同表態施壓。

馬斯克因為發言力挺德國 大選的極右派候選人，讓歐洲輿論界熱議歐洲聯盟是否該動用「數位服務法」（DSA）對他旗下的社群平台X施壓。

不過歐盟執行委員會過去2周對此發言謹慎、態度保留，在例行記者會連日遭到歐媒記者密集質問「圍剿」，並被部分政界人士批評，歐洲議會下周大會臨時插入議程討論此事，負責科技政策的執委會副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）日前也被找去與主要黨團代表閉門相商。

執委會在2023年12月首次援引「數位服務法」對X立案調查，指其涉嫌違反該法義務，容許不實資訊在其平台擴大散播，這項調查仍在進行，因此17日執委會宣布對X提出3項「額外技術性調查措施」，涵蓋在前述調查案的「事實發現」步驟中。

第一項要求是在2月15日前提供近期演算法調整和推薦系統的內部資料；第二項是保存證據命令（retention order），自17日起至年底，所有涉及內容推薦系統演算法的改變過程資料都須保存下來；第三是讓執委會可取得X的特定商用應用程式介面（APIs）資料。

執委會科技主權領域發言人雷尼耶（Thomas Regnier）在17日例行記者會上強調，這些措施「不涉及任何政治考量」，也未特別指向將在2月23日舉行的德國國會改選。

此外，衛報17日報導，民調 機構「輿觀」（YouGov）的一項調查顯示，大多數的英國人和德國人認為，馬斯克影響本國政治的行為令人無法接受，也相信他對兩國或他們面臨的問題了解不多。

這項民調是在馬斯克發表了一連串敵意言論，攻擊英國首相施凱爾、德國總理蕭茲以及兩人的政府後，針對兩國各2200多人進行，還發現兩國的多數受訪者認為政府與馬斯克培養良好關係「不重要」、比率各為54%，約50%認為最好無視他。

根據報導，英德兩國都只有13%的受訪者認為可以接受馬斯克干預本國政治，69%的英國受訪者和73%的德國受訪者表達了相反的觀點。同時，大多數人也認為馬斯克插手美國政治不可接受。

此外，馬斯克在英國和德國都非常不受歡迎，唯一例外是德國另類選擇黨（AfD）與英國改革黨（Reform UK）的選民；根據此前新聞，馬斯克曾投書德媒表態支持AfD，並與該黨總理候選人魏德爾（Alice Weidel）在「X」對談，另外曾論及捐助英國改革黨1億美元，但後來與黨魁法拉吉因故鬧翻。

總體而言，超過70%的兩國受訪者表示，他們對好鬥成性的馬斯克抱持負面看法，但很少有人覺得馬斯克的干涉會改變任何事情，只有不到20%的受訪者認為他對國家政治有很大的影響力。