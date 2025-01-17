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美日韓：北韓去年盜取6.6億加密幣 駭客威脅國際金融

編譯中心╱綜合16日電

美國、日本與南韓近日發表「關於北韓盜取加密貨幣及民官合作的聯合聲明」，稱去年6.6億美元規模的加密貨幣被盜是北韓所為，並警告北韓駭客活動，正對國際金融系統的完整性及穩定性構成重大威脅。

韓聯社報導，三國在聲明中指出，北韓駭客組織「Lazarus」等涉朝團體，持續透過智能型網路攻擊犯下諸多罪行，盜取加密貨幣，並針對加密貨幣交易所、託管服務機構及個人用戶犯下惡行。

三國在聲明中明確指出，去年加密貨幣交易所DMM Bitcoin（3.08億美元，各加密貨幣交易所被盜金額，下同）、Upbit（5000萬美元）、Rain Management（1613萬美元）被盜事件均系北韓所為。韓美還指出，WazirX（2.35億美元）、Radiant Capital（5000萬美元）被盜事件也是北韓所為。

對此，三國政府承諾將攜手合作，防止北韓進一步盜竊，積極打擊網路犯罪，並努力追回被盜資金，以阻止其非法資金流入武器開發活動。三國政府也勸告相關行業積極參考相關建議和文件，降低錄用北韓IT人員的風險。

據了解，南韓政府近期已制裁15名涉嫌透過加密貨幣犯罪，為北韓核武發展計畫籌資的北韓人民，強調將繼續透過多方合作，遏制北韓駭客的威脅，維護全球金融系統的安全。

北韓 貨幣 駭客

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