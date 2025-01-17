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1張闖紅燈罰單超過半月薪水 罰款漲10倍 越南人崩潰

編譯中心╱綜合16日電
越南祭出重罰以改善交通亂象，但交通規劃與規則制定存在許多問題，小老百姓想做個守法的用路人卻力不從心。不少民眾反映，汽機車未分道，尖峰時段也未限制大車通行，大家上路全靠搶，是亂象橫生的眾多原因之一。（中央社）
越南祭出重罰以改善交通亂象，但交通規劃與規則制定存在許多問題，小老百姓想做個守法的用路人卻力不從心。不少民眾反映，汽機車未分道，尖峰時段也未限制大車通行，大家上路全靠搶，是亂象橫生的眾多原因之一。（中央社）

越南1月實施交通新規，罰款提高數倍至數十倍，機車闖紅燈至少罰400萬越南盾(約157美元)，超過半個月薪水，民眾連連叫苦。當局靠重罰整治交通亂象，軟硬體卻沒跟上，塞車比以往更嚴重。

越南交通亂象時常登上國際媒體，在馬路上放眼望去，逆向行駛、闖紅燈、邊講手機邊騎車等危險駕駛行為屢見不鮮，國際旅客在越南步行宛如障礙挑戰賽，過馬路卡在車潮裡動彈不得的影片不時在網路流傳。

越南1月起出重拳整治交通亂象，大幅提高罰款。其中不遵守交通號誌罰款從80萬至100萬越南盾增加到400萬至600萬越南盾；機車騎上人行道罰款從40萬至60萬越南盾提高到400萬至600萬越南盾。

高額罰款引來民怨不斷，新規上路第一天，越南媒體在網路上發布多段民眾闖紅燈被罰的影片，一些人接到600萬的紅單當場哭出來。越南統計總局數據顯示，越南工人2024年平均月收入只有770萬，罰度與收入不成比例，變成壓垮人民的苛政。

在重罰之下，民眾想遵守交通規則，卻發現道路設計與規則制定存在許多問題，例如未強制車輛分道，汽、機車各憑本事擠，形成「大欺小」的輪迴。機車最終只能被迫騎上人行道，但現在這樣做要面臨最高600萬罰款。

執業25年的摩托計程車司機阮文皇說，如果馬路很寬敞、車流很順暢，誰想要騎上人行道給自己找麻煩，「真的太塞了，騎人行道是被迫的」。

統計顯示，過去兩周以來，經濟重鎮胡志明市的交通違規罰款累計達800億越南盾（約315萬美元）；首都河內市1月前10天的罰款累計超過215億越南盾。

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