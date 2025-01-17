非法移民入境歐盟去年減38%創4年新低 1原因奏效

歐洲邊界管理署2024年度報告指出，經地中海中部和西巴爾幹路線非法入境歐盟者減少，但從其他地區非法入境者卻變更多；圖為一艘載有50多名移民的船，日前被西班牙海上救援隊救起。（歐新社）

歐洲邊界管理署（Frontex）近日發布2024年度報告，2024年非法入境歐盟 移民年減38%，創2021年起受新冠疫情限制以來的最低值；其中，經地中海中部和西巴爾幹路線非法入境歐盟者減少，從其他地區的非法入境者卻比以往更多。

歐洲邊界管理署指出，2024年有近24萬人嘗試非法入境歐盟，比2023年減少38%。歐洲邊界管理署主席雷賈斯坦在法蘭克福匯報（FAZ）表示，與北非國家突尼西亞的合作是摧毀走私網路的重要因素。

地中海中部路線連接北非和義大利，即從利比亞和突尼西亞經過義大利西西里島和馬爾他島。根據歐洲邊境管理署數據顯示，去年共有6萬6766人次嘗試透過此路線入境，比2023年減少59%。

據了解，歐盟在2023年7月和突尼西亞簽署一項移民和夥伴關係合作協議，歐盟提供約1億500萬歐元資金作為突尼西亞邊境保護，包括以海岸警衛和遣返移民回國等方式，但自那時起媒體上關於對難民的暴力事件增加。

西巴爾幹路線則是中東難民抵達歐洲的途徑。數據顯示，通過西巴爾幹半島路線非法入境歐盟的人數有2萬1520人，較2023年下降78%。雷賈斯坦表示，歐盟在這個地區採用「緊縮的簽證政策」。

然而，根據管理署紀錄顯示，歐盟東部陸地邊境，即經白俄羅斯至波蘭和立陶宛的路線，非法入境數量在去年卻大幅增加，共有1萬7001人次嘗試，年成長192%。

經由東地中海的移民數量也正在增加，即土耳其到希臘路線。管理署數據顯示，2024年共有6萬9436人嘗試入境，年增14%；西非橫跨大西洋的航線也有類似趨勢，即從摩洛哥、塞內加爾和西撒哈拉到加納利群島，2024年共有4萬6877人嘗試透過這條路線入境，年增18%。

此外，2024年非法入境最大宗群體是敘利亞人，數量則從前年10萬7800人大幅下降至4萬5200人；第二大群體是阿富汗人，從2023年的1萬9900人下降至2024年的1萬8200人；馬利有1萬5700人；孟加拉為1萬5300人；烏克蘭達1萬4200人；埃及則有1萬1400人。

管理署指出，在登記的移民人口中，女性比率約10%，來自阿富汗和敘利亞的女性占大多數。未成年人口比率則上升3%，達到16%。

儘管整體非法入境歐盟的總數量下降，管理署仍強調，西巴爾幹半島路線的非法走私數量增加，以及北非沙赫爾區（Sahel）局勢日益不穩，都是歐洲非法移民 的新風險與變化趨勢。有許多移民在旅途中死亡，去年穿越地中海死亡人數達2300人。