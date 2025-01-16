麥肯錫報告：富國生育率崩跌損勞動力 須借鏡日本延退休

麥肯錫全球研究所（MGI）最新報告指出更多國家必須借鏡日本，鼓勵人民延長工作壽命。（歐新社）

麥肯錫全球研究所（MGI）最新報告指出，全球許多最富裕經濟體近年來出生率驟減，若欲維持過去數十年來生活水準成長速度，其勞動生產力必須比現在提升至少一倍。

麥肯錫15日公布報告，調查出生率下滑對經濟的影響後發現，英國、德國 和美國的勞動生產力增速必須提升至過去十年來的一倍，才能維持1990年代以來生活水準的成長速度。

另外，法國和義大利 若要維持1997-2023年間人均國內生產毛額（GDP）的增速，生產力得在未來30年提高至目前的三倍，西班牙則須在2050年前將生產力提高至目前的四倍。

這份報告凸顯出生率下滑對全球最富裕經濟體的無情衝擊，這些國家將難以招架工作年齡人口縮減所帶來的影響。根據麥肯錫計算，西歐國家工作年齡人口比率下滑，將在未來25年使人均GDP減少1萬美元。

報導指出，全球三分之二人口目前住在生育率低於人口替代率2.1的國家，而包含日本 、義大利和希臘在內的幾個經濟合作發展組織（OECD）成員國，以及中國和許多中、東歐國家，人口也均在萎縮。

OECD去年也曾警告，出生率下滑形成對「未來世代繁榮的風險」，並敦促各國政府為「低生育率未來」預做準備。

麥肯錫表示，更多國家必須借鏡日本，鼓勵人民延長工作壽命。

日本65歲以上人口的勞動參與率為26%，高於美國的19%和法國的4%；然而，日本人雖然工作壽命較長，其人均GDP過去25年的成長幅度，僅略高於美國的三分之一。

據麥肯錫計算，德國若要保持生活水準目前增速，每位工作人口每周工時需增加5.2小時，或者，15-64歲的工作人口的比率，必須比目前的近80%增加約10%。西班牙和義大利則必須將勞動人口占整體人口比率提升10%以上。

相較下，由於英國和美國的人口數據展望較佳，欲維持生活水準增速所需增加的工時較少。

這份報告指出，「人口下滑殘酷且嚴峻，一旦發生，提升勞動生產力就變得至關緊要」。而儘管一些經濟學家相信，生成式人工智慧（AI）和機器人技術將提高生產力，但至今仍無這方面的顯著跡象。