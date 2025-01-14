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神聖沐浴日降臨 印度教大壺節2天已逾1500萬人朝聖

中央社／印度普萊雅格拉吉14日綜合外電報導
赤身裸體、塗抹聖灰的一群群印度教苦行僧今天率先跳進北印度聖河裡沐浴聖水，纏結的長髮綹隨著他們的動作甩動。 （路透）
赤身裸體、塗抹聖灰的一群群印度教苦行僧今天率先跳進北印度聖河裡沐浴聖水，纏結的長髮綹隨著他們的動作甩動。 （路透）

赤身裸體、塗抹聖灰的一群群印度教苦行僧今天率先跳進北印度聖河裡沐浴聖水，纏結的長髮綹隨著他們的動作甩動。這是本屆「大壺節」期間的第一個神聖沐浴日。

路透社報導，「大壺節」（Kumbh Mela）每隔12年就會回到3條聖河匯流處的北方邦（Uttar Pradesh）普萊雅格拉吉市（Prayagraj）舉行。苦行僧在印度具「聖者」般的尊崇地位，信眾認為，追隨苦行僧沐浴聖水，除了能清洗罪孽，更可以超脫生死輪迴，獲得救贖。

苦行僧沐浴聖河，代表為大壺節儀式揭開序幕，期間還有數以千計信眾在一旁觀禮。這些「聖者」的身上除了念珠之外一絲不掛，有些苦行僧手中還揮舞著三叉戟、長矛或狼牙棒。

為期6週的大壺節期間有數個像今天這樣的神聖沐浴日，苦行僧會在這些日子進行「神聖沐浴」。

普萊雅格拉吉是恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和看不見的神秘河流薩拉斯瓦地河（Saraswati River）匯流之處，被認為最為神聖，通常也會吸引最大規模信眾參與，這次節慶期間可望吸引逾4億人參加。

本屆「大壺節」昨天揭幕後，已有近1500萬人前來沐浴聖水。

為接待為數眾多的信眾，沿著河岸占地4000公頃的空地儼然已變成1座新市鎮，搭建了超過15萬頂帳篷、配備3000個廚房、14萬5000個洗手間和99座停車場。當局還部署4萬警力，以確保活動順利進行。

估計這場盛會的預算將達8億美元。分析師預期，活動帶動的經濟規模可望達到300億美元至350億美元。

印度 預算

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