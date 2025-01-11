2024全球最熱1年 氣溫上升逾1.5℃ 首破巴黎協定門檻

兩大主要氣候科學機構指出，去年全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻；圖為遊客去年8月在西班牙馬拉格塔海灘（Malagueta beach）。（路透）

聯合國世界氣象組織發言人努利斯在10日發布一項綜合報告之前說，去年是有紀錄以來最熱一年。這份報告整合幾個區域氣候監測機構的調研結果。此外，兩大主要氣候科學機構指出，去年全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候協定設定的1.5℃門檻，成為各國未能達成巴黎氣候協定目標的最強力證據。

路透報導，世界氣象組織（World Meteorological Organization）發言人努利斯（Clare Nullis）說，這項報告預定於日內瓦時間下午5時公布，內容整合英國、中國、歐洲聯盟和美國氣象觀測機構的調研結果。

她在日內瓦的記者會中說：「世界氣象組織將於今天稍晚證實2024年是有紀錄以來最熱一年。」

她還說：「我們看到異常的陸地和海洋表面溫度、異常的海洋熱含量，伴隨著極端氣候，影響世界各地許多國家，摧毀生命、生計、希望和夢想。」

歐盟 的哥白尼氣候變遷 服務（C3S）10日也公布，估算去年全球平均氣溫平均比工業化時代前的平均值提高1.6℃，英國氣象機構Met Office則表示，氣溫升幅為1.53℃。

C3S主管布諾坦普說，「老實說，我已經快用光拿來解釋我們面臨暖化程度的比喻了」。Met Office則預期，2025年將是史上第三熱，僅次於2024、2023年。事實上，2015-2024年是史上最溫暖的十年，而最熱的24年裡，有23年都出現在2000年之後。

另外，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）9日宣布退出一項氣候倡議，對ESG的態度大轉彎。

近來全球氣溫加速攀升，卻讓科學家苦於找到原因，某件事物正帶動氣溫加速上升，但各界對緣由仍無共識。去年氣溫升高，部分原因可能是前五個月剛好遇到聖嬰 現象，但部分科學家也懷疑溫室氣體加上聖嬰現象，是否足以解釋近來的溫度升幅。