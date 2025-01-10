懸缺逾2年 黎巴嫩武裝部隊總司令奧恩當選總統

黎巴嫩國會9日選出武裝部隊總司令奧恩為總統，他在前往國會宣誓就職時校閱儀隊。（美聯社）

黎巴嫩 國會9日舉行總統選舉，軍隊總司令奧恩（Joseph Aoun）在第二輪投票中當選，結束這個危機四伏、受戰爭打擊中東國家逾兩年總統懸缺的狀態，也凸顯伊朗 支持的真主黨 （Hezbollah）影響力已遭削弱。

中央社引述法新社報導，主要候選人在9日稍早的首輪投票中未能取得當選所需的多數選票。第二輪投票後，國會議長柏瑞（Nabih Berri）宣布奧恩在128席國會中拿到99票時說：「本席宣布，奧恩當選總統。」

在當選之後對國會首度發表演說時，奧恩表示，黎巴嫩將邁入新階。

他說：「9日，黎巴嫩史上一個嶄新階段開始了。」奧恩同時表示，他將會很快針對任命新首相召集國會協商。在以色列與什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨爆發災難性戰爭之後，他矢言武器將由「國家壟斷」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在X平台(前身為推特Twitter)發文歡迎奧恩成為黎巴嫩領導人。

他寫道：「我期盼這個選擇將有助於穩定、有助於黎巴嫩及其人民更美好的未來，並且有助於睦鄰關係。」

伊朗駐黎巴嫩大使館也對奧恩當選表示歡迎，在X上的發文寫道：「我們為奧恩將軍當選向兄弟般的黎巴嫩表達祝賀之意…我們期盼在不同領域上，都能以符合我們國家共同利益的方式開展合作。」

路透報導，真主黨在去年戰爭中遭遇重創、其敘利亞盟友阿塞德（Bashar al-Assad）上個月遭到推翻後，上述選舉結果反映出黎巴嫩，以及更廣泛中東地區權力平衡上的轉變。

此一結果同時顯示，沙烏地阿拉伯對黎巴嫩的影響力因伊朗和真主黨而黯然失色多年後，已經出現復興的跡象。