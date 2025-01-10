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英媒：馬斯克密謀拉下英相 推翻工黨扶植右翼勢力

編譯盧思綸／綜合報導
馬斯克（左）近來公開批評英國首相施凱爾。（路透）
馬斯克（左）近來公開批評英國首相施凱爾。（路透）

英國金融時報報導，多位知情人士透露，世界首富兼美國準總統川普的心腹馬斯克，私下與盟友討論如何在下屆英國大選前將現任首相施凱爾拉下台。馬斯克還有意幫其他政黨爭取支持，尤其是主張右翼民粹主義的英國改革黨，希望下屆英國首相換人當。

馬斯克過去半年來對英國政治表現出濃厚興趣，且多次強烈批評施凱爾政府。最近一次是6日發文重提10多年前發生在英國的兒童性侵醜聞，並點名施凱爾沒有徹底調查由英國巴基斯坦裔男性組成的犯罪集團，應該為此坐牢。

一名知情人士透露，馬斯克認為，英國工黨執政「使西方文明受到威脅」因此正在計畫於下次大選前罷黜施凱爾，尋求支持其他政黨取代工黨和施凱爾。

在英國大選中，贏得下議院多數席次的政黨黨魁，會自動成為首相人選，由國王任命及邀請該人籌組下屆政府。近幾十年來，包含布萊爾、強生等英國前首相，都曾在大選中獲得壓倒性多數，但由於支持度下滑，最終被黨內政敵逼退。

而馬斯克去年底似乎還支持英國改革黨黨魁法拉吉，日前突然批評法拉吉應該辭去黨魁，並強調「法拉吉不具備所需的特質」，因此目前正在找尋可能接替法拉吉的人士。

報導指出，近來英國改革黨的民調激增，相對於去年7月大選之後的14%，目前支持度已升至22%；與此同時，執政的工黨支持度為28%，保守黨則是24%，顯示英國右派勢力正在持續增長。

路透報導，馬斯克上月曾公開支持德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）。馬斯克9日在X平台(前身為推特Twitter)上訪問極右翼、反移民的德國另類選擇黨黨魁韋德爾（Alice Weidel）。AfD已被德國安全部門列為極端主義組織，引發德國政府疑慮，認為他有意介入2月德國國會選舉。

西班牙總理、法國外長都曾對馬斯克介入其內政表達不滿，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）也對馬斯克干預他國政治的行為表達憂慮。

馬斯克（左）近來公開批評英國首相施凱爾。（路透）
馬斯克（左）近來公開批評英國首相施凱爾。（路透）

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