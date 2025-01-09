瓜地馬拉去年緝毒18噸價值2.4億 相當一半國防預算

瓜地馬拉官方統計，2024年瓜國軍警總共緝獲超過18噸的古柯鹼毒品 ，估算金額高達2億4000萬美元，這相當於瓜地馬拉2025年國防預算 的一半。

瓜地馬拉政府對於這個數字感到十分振奮，因為查緝18噸古柯鹼已經打破歷年來的紀錄，可視為打擊毒品戰爭的里程碑。而且查緝數量與2023年相比增加了2.5倍以上。

根據當地媒體「中美洲報導」指出，查緝毒品金額之高，等同於2025年瓜地馬拉政府預估外債預算的78%，也等於瓜國國防預算的一半。

更令人驚訝的是，如果將2024年全年查緝古柯鹼毒品金額，和瓜地馬拉全年出口總額進行比較，沒收的可卡因價值相當於全國紡織品出口收入的91%，化學工業產品出口收入的90%，可見毒品影響經濟之大。

瓜地馬拉由於其地理位置，販毒集團經常利用瓜國，作為從南美洲通過空運和海運，向美國轉運毒品的橋梁。

雖然打擊毒品取得成果，但在瓜地馬拉「洗錢」的犯罪行為卻越來越嚴重。根據瓜國金融監察機構（IVE）統計，2024年通報查獲洗錢的金額高達12億美元，比過去四年總和還增加了近五成。而這些洗錢的來源，就是當地販毒、勒索、人口販運、官商勾結貪腐以及犯罪走私等。