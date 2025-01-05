波羅的海國家加速去俄化 拉脫維亞學校停授俄語…意外促德語學習熱

隨著俄羅斯 入侵烏克蘭 ，波羅的海國家加速去俄化，其中擁有最多俄語使用人口的拉脫維亞，2023年起不再使用俄語授課，2026年將進一步刪除第二外語中的俄語選項，以德語作為替代課程，強化與歐盟連結，德語學習熱潮正在成形。

曾被蘇聯占領的拉脫維亞約有三分之一以俄語為母語的居民，因此過去拉脫維亞有許多實施拉俄雙語教育的俄裔學校，一般國小也時常使用俄語輔助教學，或把俄語當作國高中重要第二外語。

蘇聯解體後，歷經民族自決運動的拉脫維亞本土意識高漲，希望能徹底擺脫俄羅斯的影響。

2012年，拉脫維亞舉辦全民公投，否決將俄語設為國家第二官方語言，2018年更進一步通過教育改革法案，規定全國僅能使用拉脫維亞語教學，分階段廢除俄語。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，拉脫維亞加速去俄化進程，2023年起各級學校已全面停止使用俄語授課，官方並宣布將在明年9月刪除第二外語課程中的俄語選項，只教授歐盟國家的官方語言如西班牙語、法語或德語。

「語言去俄化」意外導致拉脫維亞德語教師缺口。據德國官方語言學習與推廣機構、位於里加（Riga）的歌德學院統計，新規上路後，人口約190萬的拉脫維亞至少需增加300名德語教師，而且根據拉脫維亞教育部調查，當地受訪的450所學校中有401所，希望把德語作為除了英語以外的主要外語，遠遠超過西班牙語與法語數量。

德語在拉脫維亞受歡迎的原因不僅因應學校需求，也與兩國深厚的歷史連結有關。

根據史料，中世紀時，德意志條頓騎士團與漢薩同盟曾長期統治與影響波羅的海地區，拉脫維亞上層與商業圈主要由「波羅的海德國人」（Baltendeutsche）主導，在歷史中德語曾是行政、教育與貴族階級使用的語言，縱使在沙俄與蘇聯統治時代也有一定影響力。

歌德學院預估，來年將有80%拉脫維亞學校引入德語作為第二外語，首都里加（Riga）歌德學院主任烏爾茨（Ulrike Würz）接受南德日報（Süddeutsche Zeitung）採訪時表示，這是一個「幾乎是前所未有的機會」，因為教育體系通常不會在短時間內發生如此劇烈的變革。

目前拉脫維亞教育部已經和歌德學院簽署合作計畫，未來透過歌德學院培訓的德語教師，可以直接取得在拉脫維亞學校教書的資格，烏爾茨強調這在全球都很罕見。

而不僅拉脫維亞，鄰近的波羅的海國家立陶宛 與愛沙尼亞近年對俄語的學習興趣也大幅下降。

據立陶宛國家廣播電視台LRT報導，2022年俄羅斯入侵烏克蘭導致俄烏衝突升溫前，有75%的立陶宛學生選擇俄語作為第二外語，現在只剩下40%，足見侵略者形象如何削弱一國語言與文化影響力。