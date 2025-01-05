加拿大3.5萬人露宿 25%長期以帳篷為家

溫哥華市內唯一經批准的無家可歸者營地已於2024年11月關閉。(路透)

加拿大 有愈來愈多人面對無家可歸的難題，根據統計，人數達3.5萬人，其中約20%至25%被迫長期以帳篷為家，但聯邦政府沒有積極解決危機；人權組織和學者促當局實施全國營地應對計畫，確保露宿者獲得足夠食水、食物和醫療保健。

加拿大廣播公司（CBC）引述報告指出，自新冠疫情 爆發以來，各地露宿者明顯明顯增加，其中溫哥華的露宿者人數從2020年的3634人增至2024年的4821人，增幅達32%。在艾伯塔省兩大城市卡爾加里和埃德蒙頓，露宿者超過8000人。至於全國人口最多的安大略省，每晚有多達1.6萬人無家可歸，其中8000人在多倫多。魁北克省估計有1萬名露宿者，其中近一半在蒙特利爾。

社會學者表示，各營地普遍非常骯髒，露宿者受盡惡劣天氣煎熬，尤其在嚴寒冬季，很多露宿者凍死或在帳篷燃蠟燭取暖被燒死。

報導指出，造成露宿人數迅速增加的主因是租金 飆升，對於許多依靠退休金或傷殘津貼過活的基層民眾來說，根本沒有能力支付租金，還要應付物價急升的壓力。

專注研究社會問題的機構HelpSeeker指出，加拿大自2000年代初開始出現住房難以負擔問題，但各大政黨視若無睹，任由問題惡化，直至新冠疫情大舉爆發爆煲，估計到2030年將比現在增加近一倍。

社會學者史密斯指出露宿者問題不易解決，各地政府聲稱拆除露宿者營地，但很多時候是清理完一個營地後又有另一個營地形成。2021年，多倫多市政府曾耗費200萬加元(約140萬美元)清理營地，但未見成效。收容中心負責人指出，清理營地不是良策，只會導致更多露宿者流離失所，人身安全完全沒有保障。