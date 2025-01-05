馬斯克轟英相、罵德總理 蕭茲：勿餵食網路巨魔
美國候任總統川普的盟友馬斯克，3日起在旗下社交平台X接連發文，評論英國十多年前的連串女童性侵案，砲轟時任總檢察長的英國首相施凱爾未能將涉事犯罪集團繩之於法是「幫凶」；早前還發帖稱「英國應該重新舉行大選」。馬斯克此舉被批評為干預英國政治，英國衛生大臣魏斯·斯特里廷（Wes Streeting）稱他「受假資訊影響而作出錯誤判斷」。
另外，馬斯克日前評論德國政治、支持極右翼政黨並對德國政治人物進行人身攻擊，包括辱罵德國總理蕭茲為「傻瓜」的等言論引發公憤。中央社報導，德國總理蕭茲4日表示，必須對此類言論「保持冷靜」，指在社群媒體中許多人透過尖銳語錄引發關注度，但切記「勿餵食網路巨魔」。蕭茲說，「我認為比起辱罵更讓人擔憂的是，馬斯克支持像是德國另類選擇黨（AfD）這種極右翼極端主義政黨，該黨鼓吹與俄羅斯和解，並希望削弱跨大西洋關係」。
紐約時報報導，社媒X日前流傳帖文，詢問英王為了英國利益和安全，能否解散國會並頒令舉行大選，馬斯克轉載該帖文，聲稱他支持該作法。實際上依照英國君主立憲制規定，英國君主雖可解散國會，但只能在首相要求下這麼做，選舉時間完全由首相決定。
馬斯克還在24小時內，發布或轉發40多篇關於英國羅瑟勒姆鎮多名女童遭性侵的貼文。英國十多年前出現多個兒童性誘拐幫派，成員多為巴基斯坦裔男子，在羅瑟勒姆、羅奇代爾、奧爾德姆等城鎮作案，預計最少有1400名未成年女子受害，事件曾惹社會爭議。
馬斯克聲稱時任英國總檢察長的施凱爾，在該案中未能將移民性侵團夥繩之以法，「是英國性侵案的同謀」，他必須下台，因參與英國歷史上最嚴重的大規模犯罪而受指控。
紐時指出，紀錄顯示施凱爾2013年頒給令檢察署，制定了處理兒童性剝削案件的新指引。參與揭發羅瑟勒姆鎮性侵案的時任國家醫療服務（NHS）員工羅博瑟姆批評稱，馬斯克的輿論炒作有政治意味，「他的目標其實是施凱爾，這是政治追捕，根本不是關心案件中受害的婦女和女孩」。
馬斯克還公然呼籲釋放英國極右派反移民煽動者羅賓遜。 衛報報導，羅賓遜先前被裁定誹謗一名敘利亞裔難民少年罪成，但他仍散播相關虛假信息，因違反法院命令被捕，從去年10月入獄至今。羅賓遜也曾因持虛假護照赴美被捕，據報他在美國時，曾試圖與當地極右翼組織溝通。英國極右在野改革黨領袖、早前與馬斯克會晤的法拉吉，在馬斯克支持羅賓遜一事上始終沉默。
馬斯克的說法惹來英國政界反彈，就連他支持的極右英國改革黨黨魁法拉吉也保持距離，他指馬斯克錯誤視魯賓遜為對抗兒童性誘拐幫派的代表，但後者只因藐視法庭而坐牢。
倫敦智庫英國未來主任卡特瓦拉認為，英國政府為與美國保持良好關係，不得不謹慎應對馬斯克，「與川普建立聯繫已經足夠困難了，現在更是將他這名非政府官員置於中心」。
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