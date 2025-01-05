馬斯克轟英相、罵德總理 蕭茲：勿餵食網路巨魔

馬斯克(圖)砲轟英國首相施凱爾未能將性侵案犯罪集團繩之於法是「幫凶」，此番言論被批評是干預英國政治。(路透)

美國候任總統川普的盟友馬斯克 ，3日起在旗下社交平台X接連發文，評論英國十多年前的連串女童性侵案，砲轟時任總檢察長的英國首相施凱爾 未能將涉事犯罪集團繩之於法是「幫凶」；早前還發帖稱「英國應該重新舉行大選」。馬斯克此舉被批評為干預英國政治，英國衛生大臣魏斯·斯特里廷（Wes Streeting）稱他「受假資訊影響而作出錯誤判斷」。

另外，馬斯克日前評論德國 政治、支持極右翼政黨並對德國政治人物進行人身攻擊，包括辱罵德國總理蕭茲為「傻瓜」的等言論引發公憤。中央社報導，德國總理蕭茲4日表示，必須對此類言論「保持冷靜」，指在社群媒體中許多人透過尖銳語錄引發關注度，但切記「勿餵食網路巨魔」。蕭茲說，「我認為比起辱罵更讓人擔憂的是，馬斯克支持像是德國另類選擇黨（AfD）這種極右翼極端主義政黨，該黨鼓吹與俄羅斯和解，並希望削弱跨大西洋關係」。

紐約時報報導，社媒X日前流傳帖文，詢問英王為了英國利益和安全，能否解散國會並頒令舉行大選，馬斯克轉載該帖文，聲稱他支持該作法。實際上依照英國君主立憲制規定，英國君主雖可解散國會，但只能在首相要求下這麼做，選舉時間完全由首相決定。

馬斯克還在24小時內，發布或轉發40多篇關於英國羅瑟勒姆鎮多名女童遭性侵的貼文。英國十多年前出現多個兒童性誘拐幫派，成員多為巴基斯坦裔男子，在羅瑟勒姆、羅奇代爾、奧爾德姆等城鎮作案，預計最少有1400名未成年女子受害，事件曾惹社會爭議。

馬斯克聲稱時任英國總檢察長的施凱爾，在該案中未能將移民性侵團夥繩之以法，「是英國性侵案的同謀」，他必須下台，因參與英國歷史上最嚴重的大規模犯罪而受指控。

紐時指出，紀錄顯示施凱爾2013年頒給令檢察署，制定了處理兒童性剝削案件的新指引。參與揭發羅瑟勒姆鎮性侵案的時任國家醫療服務（NHS）員工羅博瑟姆批評稱，馬斯克的輿論炒作有政治意味，「他的目標其實是施凱爾，這是政治追捕，根本不是關心案件中受害的婦女和女孩」。

馬斯克還公然呼籲釋放英國極右派反移民煽動者羅賓遜。 衛報報導，羅賓遜先前被裁定誹謗一名敘利亞裔難民少年罪成，但他仍散播相關虛假信息，因違反法院命令被捕，從去年10月入獄至今。羅賓遜也曾因持虛假護照赴美被捕，據報他在美國時，曾試圖與當地極右翼組織溝通。英國極右在野改革黨領袖、早前與馬斯克會晤的法拉吉，在馬斯克支持羅賓遜一事上始終沉默。

馬斯克的說法惹來英國政界反彈，就連他支持的極右英國改革黨黨魁法拉吉也保持距離，他指馬斯克錯誤視魯賓遜為對抗兒童性誘拐幫派的代表，但後者只因藐視法庭而坐牢。