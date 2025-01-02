韓警持續搜尋濟州航空死者遺物 客機殘骸突起火

南韓濟州航空客機日前降落務安機場時墜毀，造成179人罹難。(美聯社)

南韓濟州航空 客機日前降落務安機場時墜毀，造成179人罹難，軍警持續在現場針對失事客機進行搜索，盼能搜出死者的其餘屍塊和衣物，未料機體殘骸卻突然起火。

紐西斯通訊社報導，南韓軍警2日上午9時前往務安國際機場，針對濟州航空失事波音 客機殘骸進行搜索，盼能搜出死者的屍塊和衣物、遺物，未料當地時間下午1時57分（紐約時間1日晚間11時57分）時，機尾殘骸堆卻突然冒出黑煙與熊熊火焰，現場待命的消防隊員緊急使用滅火器在1分鐘內撲滅火勢，所幸未造成傷亡。

韓聯社報導，南韓警方2日以業務過失致死指控，突擊搜查務安機場辦公室和塔台、釜山地方航空廳務安辦事處，以及濟州航空的首爾辦事處等，但暫未有人被立案調查。

報導指出，為確認被事故飛機撞上的航向信標台是否合規、鳥擊預警和求救信號等事故發生前塔台與機師的通話內容、事故飛機的維修記錄等，南韓警方正在搜查相關資料。警方表示，還將就媒體報導提出種種質疑的問題進行調查。

此外，調查人員指出，事故客機其中一個黑盒子「駕駛艙語音記錄器」（CVR）的錄音檔轉檔工作，已於稍早順利結束，待數據處理完畢後，將著手分析音檔並製作成文字紀錄。

2024年12月29日，從泰國曼谷起飛的濟州航空客機以機腹著陸務安國際機場時，撞上跑道末端的混凝土外牆，造成機上181人的179人死亡，僅2名空服員生還。