南韓檢方：1月6日前逮捕尹錫悅 民調：70.4%挺彈劾

南韓總統尹錫悅。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅 因涉嫌違法實施戒嚴而遭彈劾 停職，調查人員已取得法院核發的拘票，表示將在本月6日期限內執行拘提，並警告任何試圖阻止逮捕行動的人都可能被起訴。

據媒體報導，高級公職人員犯罪調查處處長吳東運表示，拘票將在「最後期限內」執行。他說：「我們的目標是確保過程順利，避免重大干擾，我們也在協調調動警方。」

吳東運說：「我們認為，設置各種路障和鎖住鐵門之類抵抗拘票執行的行為，是妨礙公務。」

尹錫悅的法律團隊則稱該拘票「違法且無效」，矢言聲請禁制令使拘票失效。

支持者也發起集會，在總統官邸附近聲援尹錫悅。這些尹錫悅的死忠擁護者一度試圖越過封鎖線，阻止一輛警方巴士停在總統官邸出口附近，因為他們誤認為警方準備出動逮捕尹錫悅。

報導說，在2000年和2004年，調查國會議員的南韓檢警在取得拘票後也曾放棄拘提，因為這些議員動員黨員和支持者阻止警方，讓警方無法在拘票有效期限內行動。

南韓東亞日報1日公布最新民調顯示，70.4%民眾贊成彈劾尹錫悅，25.4%認為憲法法庭應駁回彈劾案，4.2%回答不確定。另外，67.2%認為尹錫悅的行為適用內亂罪。

這項民調在去年12月28日和29日調查全國1000名18歲以上民眾。如果改選總統，最大反對黨黨魁李在明最被看好能夠出線。

意識形態自認屬於溫和和進步派的受訪者，支持彈劾的比率為77%和90.6%，自認意識形態偏向保守的受訪者，支持彈劾的比率為41.9%，53.4%認為應該駁回。在執政的國民力量黨支持者中，贊成彈劾比率為23.6%，反對彈劾比率為68.8%。政治學者解讀，尹錫悅憑恃這群鐵桿支持者，希望對抗主流民意。

此外，南韓代理總統崔相穆任命兩名憲法法院法官填補空缺後，總統府秘書室長鄭鎭碩等高階幕僚認為崔相穆逾越代理權限，1日集體請辭抗議。崔相穆則表示拒絕接受辭呈。

崔相穆去年12月31日召開例行國務會議，宣布任命鄭桂先、趙漢暢為憲法法院法官，但擱置另外一人，達成國會在野陣營的部分訴求，即在憲院對尹錫悅總統彈劾案做出裁定前，補齊該院九名法官中的三名缺額。

江原日報引述執政黨內部解釋指出，府方幕僚透過集體請辭表達對崔相穆任命憲法法官的抗議。

總統府在崔相穆通過任命當日，異常發表立場，表達相當遺憾，稱此舉已經超出代理總統職權。在此之前，總統府幕僚也曾在去年12月3日尹錫悅緊急宣布戒嚴隔日提出辭呈。