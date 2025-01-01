南韓憲院審彈劾案 崔相穆任命2法官 法院准搜索總統官邸

南韓總統尹錫悅的支持者12月31日在首爾總統官邸前集會，揮舞南韓和美國國旗。首爾法院當天批准簽發拘票拘提尹錫悅。（路透）

南韓 法院12月31日批准簽發拘票拘提尹錫悅 ，是南韓憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施，同時也裁准對尹錫悅的搜索票，預計公調處將前往總統官邸執行。此外，憲法法院已開始審理國會通過的尹錫悅彈劾 案。代行總統職權的副總理崔相穆同日宣布，任命2名由朝野政黨分別推薦的憲院法官，另一人選將待日後朝野達成共識再任命，以補齊該院九名法官中的三名缺額。

一般而言，拘票即刻生效，效期一周。南韓中央日報報導，基於尹錫悅仍有總統警護處保護，預計檢警不會立即動手抓人，有可能再次發出傳喚通知，或尋求與總統警護處協調。總統警護處先前曾三度拒絕檢警進入總統府等地搜索。若依法條，任何阻礙執行拘票者都可能被捕。

尹錫悅辯護律師尹甲根12月31日表示，法院簽發拘票給無偵查權的機構，顯然不合法，他將向憲法法院提出偵查權爭議裁決，申請中止拘票效力。

尹錫悅12月3日晚間宣布戒嚴，雖僅維持六小時即被國會推翻，仍使南韓陷入數十年來最嚴重的政治危機。尹錫悅14日遭國會彈劾送交憲法法院，憲院需在180天內裁定，若彈劾成立，依法在60天內重辦總統大選。尹錫悅還面臨內亂罪等刑事調查，最重可處無期徒刑甚至死刑。

另一方面，韓聯社報導，南韓代理總統崔相穆12月31日任命兩名憲法法院法官，但擱置另外一人，達成國會在野陣營的部分訴求，即在憲院對尹錫悅總統彈劾案做出裁定前，補齊該院九名法官中的三名缺額。

崔相穆在國務會議說，他決定任命最大在野黨共同民主黨推薦的鄭桂先，以及執政黨國民力量黨推薦的趙漢暢擔任憲院法官。但他暫不會任命另一名在野黨推薦的馬恩赫，待各黨達成共識再行任命。

崔相穆說，這次任命決定是鑒於必須盡快終結政治不穩定和社會衝突，並阻止經濟和人民生活的可能危機。

不過，崔相穆此舉引發朝野抨擊。執政黨人民力量黨說，由於前任代理總統、總理韓悳洙拒絕任命憲院法官遭在野勢力彈劾，崔相穆迫於壓力才退讓。一名南韓總統府官員對韓聯社說，崔相穆是代理總統，任命憲院法官已逾越職權，「可能激化政治衝突，令人遺憾」。

最大在野黨共同民主黨則說，總統對國會提出的憲院法官人選沒有裁量權，只能直接任命，崔相穆應立即任命第三位憲院法官。

對於尹錫悅被捕的可能性，中通社報導，上海社科院研究員、國際政治學者劉鳴表示，尹錫悅可能的選擇有，或者提出上訴、尋求駁回拘捕令，或者和公調處達成妥協、在雙方商定的時間地點接受調查。在未來的一周內（拘捕令的有效期為7天），雙方預計會就此展開密集的談判。因此，說尹錫悅會就此被捕，還為時尚早。