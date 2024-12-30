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吸食化學物挑戰釀3死 委內瑞拉罰TikTok千萬美元

中央社卡拉卡斯30日綜合外電報導
委內瑞拉3名青少年參與在TikTok瘋傳的挑戰，卻死於化學物質中毒，委國最高法院向TikTok處以1000萬美元罰款。(美聯社)
委內瑞拉3名青少年參與在TikTok瘋傳的挑戰，卻死於化學物質中毒，委國最高法院向TikTok處以1000萬美元罰款。(美聯社)

委內瑞拉當局表示3名青少年參與在TikTok瘋傳的挑戰，導致他們死於化學物質中毒，委國最高法院30日向TikTok處以1000萬美元罰款。

法新社報導，委內瑞拉最高法院法官達梅里奧（Tania D'Amelio）表示，這個廣受歡迎的影片分享應用程式（app）輕忽大意，未能採取「必要和充分措施」遏阻鼓勵挑戰的內容傳播。

中國字節跳動公司（ByteDance）持有的TikTok被下令在這個南美國家設立辦事處，並給予8天時間支付罰款，否則將面臨「適當措施」。

達梅里奧指出，委內瑞拉將用這筆錢「創立一項TikTok受害者基金，補償使用者受到的心理、情感和身體損傷，尤其是如果使用者為兒童和青少年的話」。

她說，這家公司告訴法院「明瞭事情的嚴重性」。

根據當局，委內瑞拉各地學校的學生紛紛嘗試吸食化學物質的社群媒體「挑戰」，造成3名青少年死亡和200人中毒。

TikTok被控傳播具危險性的挑戰影片，置使用者於危險之中。

今年11月，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）揚言，如果TikTok不移除他所謂的「犯罪挑戰」，將施以「嚴厲措施」對付。

委內瑞拉國會正考慮立法監管社群網路，馬杜洛在7月備受爭議的競選連任後表示，這些社群網路被用來宣揚「仇恨」、「法西斯主義」和「分裂」。

TikTok 社群媒體

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