庫德工人黨領袖獄中挺和平倡議 浴血叛亂40年有望解散

土耳其 親庫德族政黨29日表示，遭禁庫德工人黨（PKK）被囚禁的領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）表明，他準備呼籲激進分子放下武器，支持土耳其政府所提結束庫德工人黨40年叛亂的倡議。

中央社引述法新社報導，在政府和庫德工人黨（PKK）間緊張情勢出現緩和跡象之際，兩位人民平等與民主黨 （DEM）籍國會議員28日探監歐加蘭，為近十年來該黨首次得到這項探監機會。

自從1984年PKK對土耳其展開武裝叛亂以來，已有逾4萬人喪生。PKK遭到土耳其、歐洲聯盟和美國認定為恐怖組織。

遭處終身監禁的歐加蘭自從1999年起被囚禁在伊斯坦堡以南的馬爾馬拉海（Marmara）監獄 島因拉立（Imrali）上。

值中東局勢丕變之際，右翼民族主義政黨民族行動黨（MHP）黨魁巴契利（Devlet Bahceli）於兩個月前出人意表地向歐加蘭遞出橄欖枝，邀請他到國會宣布放棄恐怖主義作風並且解散PKK。此一倡議受到總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）支持。

DEM在聲明中引述歐加蘭說：「我有資格也有決心針對巴契利先生和艾爾段先生發起的新典範作出正面貢獻。」

歐加蘭表示，他的作法將透過探監的國會議員向國家和政界進行傳達。「有鑑於此，我準備好採行必要的正面作法，提出這項呼籲。」