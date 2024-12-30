我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

庫德工人黨領袖獄中挺和平倡議 浴血叛亂40年有望解散

編譯中心／綜合29日電

土耳其親庫德族政黨29日表示，遭禁庫德工人黨（PKK）被囚禁的領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）表明，他準備呼籲激進分子放下武器，支持土耳其政府所提結束庫德工人黨40年叛亂的倡議。

中央社引述法新社報導，在政府和庫德工人黨（PKK）間緊張情勢出現緩和跡象之際，兩位人民平等與民主黨（DEM）籍國會議員28日探監歐加蘭，為近十年來該黨首次得到這項探監機會。

自從1984年PKK對土耳其展開武裝叛亂以來，已有逾4萬人喪生。PKK遭到土耳其、歐洲聯盟和美國認定為恐怖組織。

遭處終身監禁的歐加蘭自從1999年起被囚禁在伊斯坦堡以南的馬爾馬拉海（Marmara）監獄島因拉立（Imrali）上。

值中東局勢丕變之際，右翼民族主義政黨民族行動黨（MHP）黨魁巴契利（Devlet Bahceli）於兩個月前出人意表地向歐加蘭遞出橄欖枝，邀請他到國會宣布放棄恐怖主義作風並且解散PKK。此一倡議受到總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）支持。

DEM在聲明中引述歐加蘭說：「我有資格也有決心針對巴契利先生和艾爾段先生發起的新典範作出正面貢獻。」

歐加蘭表示，他的作法將透過探監的國會議員向國家和政界進行傳達。「有鑑於此，我準備好採行必要的正面作法，提出這項呼籲。」

土耳其 監獄 民主黨

上一則

「前穆斯林」開車衝撞德國聖誕市集 兇手為何反伊斯蘭？

下一則

南韓空難／二度著陸仍失控 乘客最後訊息：交代遺言嗎

延伸閱讀

庫德工人黨領袖支持和平倡議 浴血叛亂40年有望解散

庫德工人黨領袖支持和平倡議 浴血叛亂40年有望解散
敘利亞新領導人發話 全部武器收歸國家控制 解散武裝派系加入軍隊

敘利亞新領導人發話 全部武器收歸國家控制 解散武裝派系加入軍隊
敘利亞新領導人：境內武器交歸國家控制

敘利亞新領導人：境內武器交歸國家控制
敦促敘利亞新政府解決庫德族問題 土耳其撂重話

敦促敘利亞新政府解決庫德族問題 土耳其撂重話

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢。（取材自@wikitree在X的照片）

南韓客機失事已28死 機身斷兩截引爆大火 罹難數恐增加

2024-12-28 20:58
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起