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南韓空難／二度著陸仍失控 乘客最後訊息：交代遺言嗎

編譯高詣軒／綜合報導
致命降落 失事的濟州航空客機墜毀前，從務安國際機場的跑道偏離，同時有黑煙竄出。(路透)
致命降落 失事的濟州航空客機墜毀前，從務安國際機場的跑道偏離，同時有黑煙竄出。(路透)

南韓濟州航空客機29日墜毀務安國際機場。韓媒報導，飛行員似乎在飛機起落架故障後，嘗試以機腹著陸失敗；務安消防單位負責人李正賢說，事故原因推測是鳥擊或天候不佳；日本航空一名前機長則說，可能是機械故障。

濟州航空執行長金利培指出，該機事發前並無問題跡象，還很難判定事故原因，必須等待南韓相關政府機構調查後正式宣布；一名濟州航空發言人說，該架機齡15年的客機並無事故紀錄，航空公司正致力確認確切失事原因。

事故現場官員說，該機緊急降落並靠近跑道末端時未能充分減速，接著撞上機場圍牆，導致機身嚴重受損並引發火勢。該機兩度嘗試著陸，第一次著陸失敗並重飛，第二次試圖著陸時起落架故障，緊急以機腹著陸。

英國衛報報導，起落架故障原因懷疑為鳥襲，但尚在調查中。南韓國土交通部說，機場塔台曾指示該機飛行員改道並從反方向著陸，以避免遭潛在鳥擊，飛行員也依指示進行，但大約一分鐘後，飛行員向塔台發出求救訊號，此後兩分鐘後嘗試著陸；南韓當局正持續調查。

路透引述韓媒指出，該機一名乘客曾向其家屬傳訊息說，有隻鳥擊中機翼；該乘客最後訊息是：「我是不是應該交代遺言？」

日本航空前機長小林宏之接受日媒採訪時則說，即使是大型鳥類，很難想像鳥擊會使起落架無法放下，「有可能發生某種機械故障」；從事故影像可見，該機鼻輪與主輪都未放下。

首爾大學航太工程學教授李寬重則認為，不太可能只因鳥擊就致使降落失敗；鳥擊導致引擎故障時可能發生問題，但起落架設計上有預先儲存壓力的「儲壓器」，意外發生時通常至少能放下一次起落架，令人困惑的是該裝置並未運作。

李寬重說，起落架在降落時扮演吸收衝擊、減速、控制方向等許多角色，若無法正常放下，可能導致重大事故，必須釐清是結構性機體缺陷、維修不良或鳥擊引發物理損壞；飛行員似乎已成功讓機身著陸，但因起落架無法運作，只能靠機身表面摩擦力讓飛機停下，若跑道長一點，應該不至於造成這麼嚴重的事故。

濟州航空失事班機是否機件故障，仍待專家檢驗。圖為濟州航空公司客機在首爾機場防颱的...
濟州航空失事班機是否機件故障，仍待專家檢驗。圖為濟州航空公司客機在首爾機場防颱的資料照片。(美聯社)

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