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「早在3月就預謀」尹錫悅准軍方戒嚴時開槍、闖國會

編譯中心／綜合28日電
南韓民眾28日在首爾街頭示威，要求總統尹錫悅下台。（歐新社）
南韓民眾28日在首爾街頭示威，要求總統尹錫悅下台。（歐新社）

根據南韓檢方起訴書摘要，目前遭彈劾停職的南韓總統尹錫悅在宣布戒嚴期間，授權軍方開火闖入國會，且他早在今年3月就曾與高階軍官討論宣布戒嚴一事。

尹錫悅本月3日宣布戒嚴時，南韓國會議員立即趕往國會投票否決戒嚴令，全副武裝的部隊則闖入國會。

中央社引述法新社報導，這份提供給媒體的文件，根據南韓前國防部長金龍顯起訴書摘要，尹錫悅告訴首都防衛司令官李鎮雨，若有必要可以開槍闖進國會，尹對李鎮雨說：「破門把裡面的人拖出來，就算必須開槍。」

起訴書寫道，尹錫悅對李鎮雨說：「你們還沒進去嗎？到底在做什麼？破門把裡面的人拖出來，就算這表示（你們）得開槍。」

尹也要陸軍特戰司令官郭種根「快點進去」國會，「有必要就用斧頭破門把所有人都拖出來」，當時議場內還未達否決戒嚴令所需法定人數。

其中提到尹錫悅稱若有必要，他將第2度甚至第3度宣布戒嚴。根據起訴書內容，國會議員趕回議場，並在4日凌晨以190票比0票全票通過解除戒嚴令後，尹錫悅跟李鎮雨說：「就算解除戒嚴，我還能第2度或第3度宣布戒嚴，所以繼續下去吧。」

國會議員4日凌晨表決通過解除戒嚴後，尹錫悅跟李鎮雨說：「就算解除戒嚴，我還能第二度或第三度宣布戒嚴，所以繼續做下去吧。」

尹錫悅的律師則駁斥這份起訴書的內容，稱這份起訴書是「片面說法，不符合客觀情況也不符合常識」。

尹錫悅短暫試圖廢除文官統治，導致南韓陷入政治動盪，並使自己遭到彈劾。韓國國會本月通過對尹錫悅的彈劾案後，他的總統職權被暫停，目前正在接受調查。

戒嚴 尹錫悅 南韓

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