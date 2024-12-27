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丈夫也剛中毒亡...巴西婦做蛋糕請親友吃「3死3住院」 警要挖屍調查

編譯徐榆涵／即時報導
巴西一名婦人日前自製蛋糕，結果造成多名親友食物中毒死亡。(取自X)
巴西一名婦人日前自製蛋糕，結果造成多名親友食物中毒死亡。(取自X)

巴西近日發生一起多人食物中毒死亡事件，61歲婦人澤莉（Zeli Terezinha Silva dos Anjos）23日自製聖誕蛋糕，並邀請親友一同享用，結果最終導致3人死亡、3人住院悲劇。警方仍在調查中毒原因，因為澤莉丈夫前幾個月也因食物中毒身亡。

每日郵報報導，包括澤莉一家7口，23日在享用完澤莉自製的蛋糕後，澤莉的妹妹、58歲的梅達（Maida Berenice Flores da Silva）、澤莉的姊姊、65歲的內烏札（Neuza Denize Silva dos Anjo）和內烏札的43歲女兒塔蒂亞娜（Tatiana Denize Silva dos Anjos）皆因心肺功能停止和食物中毒休克身亡。

至於另外3人，包括澤莉自己在內，也都出現身體不適被送醫治療，其中包括一名10歲男童。

醫生透露，根據對部分受害者進行的血液檢查，發現有毒金屬砷的跡象，症狀會導致噁心、嘔吐和腹瀉。該名10歲男童據信是塔蒂亞娜的兒子，目前狀況穩定。

負責此案的警官表示，家庭成員之間彼此沒有繼承糾紛或爭吵紀錄。

據信澤莉吃了兩片蛋糕後，是第一個病重被送往醫院的人，目前情況穩定，沒有生命危險。

澤莉在案發後已向警方交代自己購買原料的時間和地點，另外警方還在她家找到許多過期品，包括過期一年的蛋黃醬，但過期品是否此案有關，以及3人詳細死因為何，都有待下周檢驗報告出爐。

報導指出，澤莉的丈夫保羅（Paolo Luiz）9月因為食物中毒身亡，當時警方並未察覺有任何疑點，所以未進行調查，如今澤莉親友又發生食物中毒事故，警方決定要挖出澤莉丈夫的屍體重新調查。

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