美官員：亞塞拜然航空墜機 可能遭俄羅斯防空系統擊落

亞塞拜然航空公司失事飛機尾部孔洞似顯示，它可能遭到用來抵禦烏克蘭無人機襲擊的俄羅斯防空系統攻擊。(路透)

亞塞拜然航空編號J28243班機25日在哈薩克 墜機，導致38人死亡29名倖存者受傷。亞塞拜然26日舉國哀悼；釀成這場悲劇的起因則出現愈來愈多猜測。匿名的美方官員指出，初期跡象顯示，這架客機可能遭到俄羅斯 防空系統襲擊。

在官方展開調查之際，多位分析人士指稱，失事飛機尾部孔洞似顯示它可能遭到用來抵禦烏克蘭無人機 襲擊的俄羅斯防空系統攻擊。北約26日呼籲全面調查該墜機事故。

亞塞拜然航空班機是自亞塞拜然首都巴庫(Baku)飛往俄羅斯北高加索地區城市格羅茲尼(Grozny)途中，因不明原因改道，試圖降落哈薩克西部城市阿克套(Aktau)時，在距離阿克套約2哩處墜毀。

不願公開身分的美國官員向哥倫比亞廣播公司(CBS)指出，初期跡象顯示俄羅斯防空系統可能襲擊了這架飛機；若跡象屬實，將進一步凸顯俄羅斯入侵烏克蘭的魯莽行為。

亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)25日表示，現在推測墜機原因為時過早，他得到的訊息是，該班機因天氣惡化被迫改變飛航計畫，轉往阿克套機場。

俄羅斯聯邦航空運輸局(Rosaviatsia)則表示，初步資訊顯示，鳥擊導致機上緊急狀況，飛行員改道飛往阿克套。

但哈薩克一名地方官員26日承認，正在調查俄羅斯防空系統是否擊落了這架飛機。

俄羅斯獨立軍事專家馬特維耶夫(Yan Matveyev)指出，影像顯示墜毀飛機尾部損壞程度，與小型地對空飛彈的彈片相當。

總部位於英國的Osprey Flight Solutions航空安全公司警告客戶，「亞塞拜然航空班機很可能是被俄羅斯軍事防空系統擊落」。Osprey執行長尼科爾森(Andrew Nicholson)表示，該公司已就戰爭期間俄羅斯境內無人機襲擊和防空系統發出200多個警報。

北約發言人達克拉雅(Farah Dakhlallah)在X平台發表聲明，除了向死者家屬表示哀悼並希望傷者迅速康復以外，也呼籲全面調查這一空難。