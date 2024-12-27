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美官員：亞塞拜然航空墜機 可能遭俄羅斯防空系統擊落

記者胡玉立／綜合報導
亞塞拜然航空公司失事飛機尾部孔洞似顯示，它可能遭到用來抵禦烏克蘭無人機襲擊的俄羅斯防空系統攻擊。(路透)
亞塞拜然航空公司失事飛機尾部孔洞似顯示，它可能遭到用來抵禦烏克蘭無人機襲擊的俄羅斯防空系統攻擊。(路透)

亞塞拜然航空編號J28243班機25日在哈薩克墜機，導致38人死亡29名倖存者受傷。亞塞拜然26日舉國哀悼；釀成這場悲劇的起因則出現愈來愈多猜測。匿名的美方官員指出，初期跡象顯示，這架客機可能遭到俄羅斯防空系統襲擊。

在官方展開調查之際，多位分析人士指稱，失事飛機尾部孔洞似顯示它可能遭到用來抵禦烏克蘭無人機襲擊的俄羅斯防空系統攻擊。北約26日呼籲全面調查該墜機事故。

亞塞拜然航空班機是自亞塞拜然首都巴庫(Baku)飛往俄羅斯北高加索地區城市格羅茲尼(Grozny)途中，因不明原因改道，試圖降落哈薩克西部城市阿克套(Aktau)時，在距離阿克套約2哩處墜毀。

不願公開身分的美國官員向哥倫比亞廣播公司(CBS)指出，初期跡象顯示俄羅斯防空系統可能襲擊了這架飛機；若跡象屬實，將進一步凸顯俄羅斯入侵烏克蘭的魯莽行為。

亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)25日表示，現在推測墜機原因為時過早，他得到的訊息是，該班機因天氣惡化被迫改變飛航計畫，轉往阿克套機場。

俄羅斯聯邦航空運輸局(Rosaviatsia)則表示，初步資訊顯示，鳥擊導致機上緊急狀況，飛行員改道飛往阿克套。

但哈薩克一名地方官員26日承認，正在調查俄羅斯防空系統是否擊落了這架飛機。

俄羅斯獨立軍事專家馬特維耶夫(Yan Matveyev)指出，影像顯示墜毀飛機尾部損壞程度，與小型地對空飛彈的彈片相當。

總部位於英國的Osprey Flight Solutions航空安全公司警告客戶，「亞塞拜然航空班機很可能是被俄羅斯軍事防空系統擊落」。Osprey執行長尼科爾森(Andrew Nicholson)表示，該公司已就戰爭期間俄羅斯境內無人機襲擊和防空系統發出200多個警報。

北約發言人達克拉雅(Farah Dakhlallah)在X平台發表聲明，除了向死者家屬表示哀悼並希望傷者迅速康復以外，也呼籲全面調查這一空難。

哈薩克議會議長阿希姆巴耶夫(Maulen Ashimbayev)警告，不要根據飛機碎片圖片倉促下結論，聲稱遭受防空火力攻擊毫無根據且「不道德」。

有關亞塞拜然航空客機墜毀事件的原因的傳言四起，有傳言指向遭俄羅斯防空系統擊落，但...
有關亞塞拜然航空客機墜毀事件的原因的傳言四起，有傳言指向遭俄羅斯防空系統擊落，但克里姆林宮警告外界不要散布對事件原因的揣測。圖為飛機著陸後爆炸起火。(路透)

俄羅斯 哈薩克 無人機

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