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馬航失蹤10年 大馬同意重啟搜索 尋殘骸可獲7000萬

編譯中心／綜合20日電
2014年3月23日馬來西亞吉隆坡市中心街頭看板，刊登為失蹤馬航祈禱平安歸來訊息。（中央社）
2014年3月23日馬來西亞吉隆坡市中心街頭看板，刊登為失蹤馬航祈禱平安歸來訊息。（中央社）

馬來西亞航空MH370班機離奇消失超過10年，是世界上最神祕的航空事件之一，馬來西亞交通部長陸兆福20日表示，當局原則上同意繼續搜索MH370班機。

路透報導，馬航MH370這架波音777客機載有227名乘客和12位機組人員，原本預計2014年3月8日從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京，卻在途中改變航線並離奇失蹤。

陸兆福指出，這次的計畫將於印度洋南部一個新區域進行搜尋，是由美國海床探索公司「無限海洋」（Ocean Infinity）提出，該公司曾在2018年進行馬航MH370班機最後一次的搜索任務。

陸兆福於記者會說道，若無限海洋公司尋獲實質性的班機殘骸，將可獲7000萬美元報酬。

他還說：「我們的責任、義務和承諾是對（失聯乘客）親屬負責。我們希望這次能取得正面結果，找到殘骸，給家屬一個交代。」

大馬當局調查人員初步未排除這架客機故意偏離航線的可能性，而且已有經過證實或被認為屬於MH370的殘骸，被海浪沖上非洲海岸和印度洋島嶼。

MH370機上有超過150名中國乘客，親屬已向馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、波音公司（Boeing）、飛機發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）以及安聯（Allianz）保險集團等公司求償。

大馬當局2018年曾與無限海洋公司合作，在印度洋南部展開搜索，並允諾若尋獲MH370班機殘骸，將支付高達7000萬美元報酬，但無限海洋公司當時的搜索以失敗告終。

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