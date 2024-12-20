我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

汽車衝撞德國聖誕市集釀2死多傷 醫師被捕

汽車衝撞德國聖誕市集釀2死多傷 醫師被捕

編譯徐榆涵／即時報導
德國薩克森-安哈特邦首府馬格徳堡市的聖誕市集驚傳汽車衝撞事故。(路透)
德國薩克森-安哈特邦首府馬格徳堡市的聖誕市集驚傳汽車衝撞事故。(路透)

德國薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）首府馬格徳堡市（Magdeburg），當地時間20日傳出汽車衝撞聖誕市集事故，截至目前，已造成至少2人死亡、逾68人受傷，50歲嫌犯已被逮捕。

當地時間20日晚間7時許，一輛汽車衝撞馬格德堡一處熱鬧的聖誕市集，造成1名成人和1名幼兒在內2人死亡，另有68人受傷，其中15人重傷，不排除死亡人數還會增加。該市發言人萊夫（Michael Reif）透露，這起事件似乎是蓄意攻擊，傷亡人數眾多，警消正在現場救治。

薩克森-安哈特邦官員表示，嫌犯是一名來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師，擁有德國的永久居留權，自2006年起就住在德國，平時在馬德堡南部城鎮執業。目前犯案動機尚不明朗。初步資訊顯示，嫌犯是單獨犯案，但警方懷疑肇事車輛內可能藏有爆炸裝置，已封鎖整個現場。

根據社群網路流傳的影片可見，一輛汽車高速衝向聖誕市集中的人群，多人被撞飛倒地，畫面怵目驚心。

一名在附近的馬德堡居民表示，她當時聽見許多警車和救護車的警鈴聲，心想一定是有可怕事件發生，「全身都在發抖」。

德國總理蕭茲在社群平台上發文，稱「我的心與受害者及其家人同在」，並感謝救援人員支援，他將於稍晚親赴馬格徳堡了解案情。

德國薩克森-安哈特邦首府馬格徳堡市的聖誕市集驚傳汽車衝撞事故。(歐新社)
德國薩克森-安哈特邦首府馬格徳堡市的聖誕市集驚傳汽車衝撞事故。(歐新社)
德國薩克森-安哈特邦首府馬格徳堡市的聖誕市集驚傳汽車衝撞事故。(路透)
德國薩克森-安哈特邦首府馬格徳堡市的聖誕市集驚傳汽車衝撞事故。(路透)

德國 蕭茲

上一則

英國首相證實 政壇老將曼德森將出任駐美大使

下一則

南韓國會公布彈劾尹錫悅案法律團隊17人名單 前大法官入列

延伸閱讀

勞資達協議 福斯汽車將裁員3萬5000人

勞資達協議 福斯汽車將裁員3萬5000人
德國聖誕市場車輛衝撞人群 至少1死多傷

德國聖誕市場車輛衝撞人群 至少1死多傷
男子拍德國海軍被查 中國籲停止「間諜案」操弄抹黑

男子拍德國海軍被查 中國籲停止「間諜案」操弄抹黑
波羅的海電纜案 中國不願證實允許歐方登船檢查

波羅的海電纜案 中國不願證實允許歐方登船檢查

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法

長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法