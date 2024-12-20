韓戒嚴當天出動1500兵、配1萬發實彈 尹錫悅熱貼YouTuber曝光

南韓在12月3日宣布戒嚴時，軍隊一度進入國會管控。(美聯社)

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅 3日晚間發布緊急戒嚴 後，國防部派遣軍隊前往國會，據國會議員取得報告，確認當時約出動1500多名兵力，配有各種槍枝及1萬發實彈。

韓聯社引述在野黨共同民主黨議員白承婀從國防部取得的資料報導，戒嚴當天，軍方共出動1500多名官兵，攜帶手槍、狙擊步槍等武器，並配置1萬發實彈。

接到命令參與戒嚴軍的官兵多數來自特戰司令部，共1139人，分別前往封鎖國會、中央選舉委員會及共同民主黨黨部。

資料中說，特戰司令部與首都防衛司令部當時共派出107部軍車，包括26部運送兵員的大型巴士、15輛中型巴士、25輛軍用機車及2輛使用防彈材質的小型戰術車。另外，12架黑鷹直升機載送陸軍特種部隊司令部所屬第707特殊任務團。

被派到現場的戒嚴軍都配有防彈鋼盔及防彈背心、夜視鏡等裝備，攜帶狙擊步槍、手槍等武器，並配有1萬發實彈。但軍方表示未將實彈發放，而是保管在車輛或直升機內。

尹錫悅為何採取緊急戒嚴的極端措施？有專家分析，尹錫悅可能輕信一些煽動戒嚴的極右派YouTube r陰謀論。此前，尹錫悅不僅邀請30多名極右派YouTuber出席就職典禮，還提拔他們擔任公職。一些極右派YouTuber甚至公開炫耀與總統的親密關係。

南韓民族日報報導，出席的人士包括長期在YouTube主張選舉舞弊論，並在戒嚴事件後積極庇護尹錫悅的李奉圭、全光焄等人。

尹錫悅與極右派YouTuber的密切關係在任期初期已顯露無遺。在尹錫悅就職僅3個月，當時擔任總統室市民社會首席秘書官的姜升圭出現在李奉圭TV中。李奉圭還曾在總統選舉過程中炫耀，稱「尹錫悅總統在睡覺時也在看我的節目」。

此外，在尹錫悅上任後其夫婦首次向各界人士發送中秋節禮物時，名單中還包括了極右派YouTuber。

報導指出，一度徘徊於政治圈邊緣的極右派YouTuber，進入公職後，擴大了影響力。

南韓外國語大學政治外交學教授李在默指出，「總統親近極右翼YouTube而非傳統媒體，並陷入『過濾氣泡』（因選擇性訊息接觸而導致的偏見），閉上眼睛，閉上耳朵，最終導致了當前的事態」。