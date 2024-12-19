我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時專欄作家：中美關係需要馬斯克和泰勒絲

人民幣再超日圓 奪回全球第4大支付貨幣

金價高漲好賺…韓日走私犯「海上交接6億日圓黃金」 犯案手法曝光

記者雷光涵／即時報導
日本保安廳破獲利用郵輪，在海上交接黃金的走私集團，逮捕南韓、日本等共10人。（美聯社）
日本保安廳破獲利用郵輪，在海上交接黃金的走私集團，逮捕南韓、日本等共10人。（美聯社）

日本保安廳破獲利用郵輪，在海上交接黃金的走私集團，逮捕南韓、日本等共10人。讀賣新聞報導，調查人員透露，查獲的金塊總重約40公斤，市值約為5億至6億日圓（318.5萬至382.4萬美元），相關機構正加緊調查日韓走私集團的情況。

這起走私案件使用的手法，是一種曾在毒品走私案件中使用的海上交接方式。南韓犯罪集團將40公斤金塊藏在箱內，帶上從釜山往大阪的郵輪，經過愛媛縣的瀨戶內海時，將金塊丟入海中，日本集團在海上用船隻將其回收。得到密報的執法機構在當地港口等地埋伏，一舉摧毀兩個走私集團。

根據日本法律，進口金塊至日本需要在海關繳納消費稅。調查機關認為，這些男子通過走私，躲避5千到6千萬日圓的消費稅，再用含消費稅的價格，將金塊賣給回收商，謀取利潤。

日本財務省的資料指，2014年消費稅從5%上調至8%後，黃金走私案件急劇增加，2017年達歷史最高的1347起，查獲金塊約6.3噸。消費稅於2019年再次提高至10%，但新冠疫情影響，國內外的往來交通大幅減少，2019至2022年間，案件數量大幅下降至5、60起。

今年11月的平均金價為每克1萬3155日圓，為10年前3倍。2023年上半年（1至6月）的黃金走私案件達228起，查獲金塊量為937公斤，較去年同期增加逾8倍。黃金走私案件大多使用空路，此次用郵輪的手法比較罕見。一位調查人員表示，隨著金價上漲和消費稅提高，走私者可能瞄準這種手法可以一次運送大量黃金。

日本 金價 南韓

上一則

韓代理總統與日相通話 保證今後國政徹底合憲

下一則

中國男子靖國神社撒尿塗鴉 檢方曝「犯案動機」從重求刑1年

延伸閱讀

法國航空母艦打擊群2025年泊靠日本 劍指中國

法國航空母艦打擊群2025年泊靠日本 劍指中國
黃金周漲約70元 投資多樣選對賽道才保值

黃金周漲約70元 投資多樣選對賽道才保值
投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法
金價持續走高 投資黃金時機記起來

金價持續走高 投資黃金時機記起來

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器