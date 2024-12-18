全球最忙10航線 港台再奪冠 大西洋航線僅紐約-倫敦進榜

2024年全球最繁忙國際航線報告出爐，台北（TPE）-香港（HKG）航線繼2019年榮登榜首後，再次居冠。圖為桃園國際機場。 （路透）

最新報告顯示，2024年全球最繁忙的10個國際航線中，有七個位於亞太地區，顯示該地區旅遊逐漸復甦，不過其中許多航線的客運量仍未恢復到2019年水平。亞太地區所有航線今年都有顯著成長，其中台北（TPE）-香港 （HKG）航線繼2019年榮登榜首後，再次居冠，較去年增長48％。

航空情報公司OAG在17日公布的年度報告中，根據2024年1至12月間全球來回航班訂位數，列出全球最繁忙十大航線。港台航線再度躍居榜首，第二名則是埃及開羅（CAI）-沙烏地阿拉伯吉達（JED）；第三繁忙的航線是首爾仁川－東京成田，客運量較疫情 前大幅成長68%；紐約（JFK）甘迺迪機場－倫敦（LHR）希斯洛機場是唯一進入前十名的北美和歐洲航線。

進榜的七個亞太航線中，許多航班運能仍未回到2019年的水準。台港航線今年賣出的機位總數為680萬個，儘管居全球之冠，但運能仍比疫情前少15%。相較下，榜上兩個中東航線運能卻明顯增加。根據OAG，開羅-吉達航線今年的機位數比2019年大幅成長62%。

首爾仁川（ICN）-東京成田（NRT）同期運能也大增68%。OAG首席分析師格蘭特解釋，「中國大陸國際航空市場復甦緩慢，業者將飛機轉往鄰近市場，以及南韓廉航易斯達航空（Eastar Jet）和Air Japan的加入，還有羽田機場客滿」，均使該航線運能大幅成長。

格蘭特說，「隨著亞太地區運能幾乎完全恢復，全球最繁忙的航線集中在主要航空轉運站如香港、仁川和新加坡 」。

報導指出，2023年最繁忙的國際航線是吉隆坡－新加坡，今年則掉到第4，今年排名第7的曼谷－香港航線也尚未完全恢復，比疫情前的運力減少了13％。