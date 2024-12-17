南韓總統彈劾案 抽到主審的大法官當初是尹錫悅任命

南韓總統尹錫悅深陷彈劾案，第一夫人金建希紀錄片上映也引發討論，一票難求。（路透）

南韓國會14日通過總統尹錫悅彈劾 案，隨即提交憲法法院。憲法法院16日宣布第一次辯論的準備期限為12月27日下午2時，即屆時才正式展開審理。本案主審大法官 則為尹錫悅去年12月提名並直接任命的鄭亨植。

韓國憲法法院16日上午就本案召開第一次大法官審議會議，以訂定裁判準備期限和證據調查程序等事宜，並將本案列為最優先案件。

會後院方在記者會表示，審前聽證會是傳喚當事人各自陳述案情與爭點，並訂定審理計畫的程序。聽證會採公開方式進行，但當事人並無出席義務。院方將在聽證會結束後決定正式庭審辯論日期。曾被國會彈劾的前總統盧武鉉和朴槿惠，2004年及2017年時均未曾親赴憲法法院。

憲法法院在準備期將取得檢警等單位的偵查資訊，再盡快審理。現有的六名大法官16日也以電子抽籤方式決定主審。主審大法官的身分原則上雖不公開，但韓媒報導皆證實就是63歲的鄭亨植。憲法法院對此指稱，這不會影響本案方向。

韓媒朝鮮日報報導，主審大法官負責主導審理程序，對彈劾案做討論與表決，並起草決議文。院方16日也決定負責證據調查等工作的大法官是李美善及鄭亨植，並為本案組成約10人的工作小組。

但由於李美善與代理院長文炯培預定明年4月18日任滿，因此預料憲法法院將盡量在兩人卸任前做出判決。院方表示，目前雖未滿編，但仍足以審理案件與辯論。朝野則正推動在今年底前補實三名大法官的空缺，最大在野黨共同民主黨已提名法官鄭桂先和馬恩赫，國民力量黨則提名法官出身的律師趙漢暢。

另外，尹錫悅深陷戒嚴風暴之際，第一夫人金建希紀錄片《第一夫人》正在上映，不只預告片播放量近100萬次，12日全國首映後也一票難求。據悉，片中曝光金建希與記者親暱互動片段，南韓觀察家認為，該片的上映，或將進一步激化尹錫悅政府在當前政治危機中的爭議。

南韓憲法法院大法官鄭亨植。（取材自南韓憲法法院官網）

據報導，《第一夫人》長度105分鐘，由南韓網路媒體《首爾之聲》和今日影業製作。該片探討諸多金建希爭議話題，包括收受高價Dior名牌包、首爾-楊平高速公路路線變更、涉嫌允許民間人士干預國政、學歷及履歷造假、論文抄襲等。