北韓兵一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

澤倫斯基16日的影片可見無人機清楚拍到一名應為北韓士兵，加入俄羅斯軍隊在庫斯克地區與烏軍交戰。(截自@ZelenskyyUa在X的照片)

烏克蘭 軍事情報部門16日證實，至少30名北韓 士兵在俄羅斯 庫斯克邊境地區與烏軍交戰時陣亡或受傷。烏克蘭總統澤倫斯基17日在社群平台上傳一段影片，稱俄羅斯軍隊試圖燒毀北韓陣亡士兵的臉部來掩蓋他們的身分，其中也可見一名疑似北韓士兵又驚恐、又茫然盯著烏克蘭無人機，這可能是援俄北韓兵首次被清楚拍到臉。

路透報導，該段X影片顯示，俄兵正在焚燒陣亡北韓兵的臉部，試圖掩蓋他們的存在和傷亡。澤倫斯基在貼文中說，「北韓士兵沒有理由為普亭而戰、為普亭而死。即使北韓士兵為此付出生命，俄羅斯的回應卻只有羞辱。」

太陽報描述，這段影片中可見到一名疑似北韓兵，在離家6437公里外（4000英里）的異鄉，為一支他無法理解的軍隊作戰。

影片背景是俄羅斯庫斯克遭烏軍占領區，而這名北韓兵的特寫十分引人注目，他看起來一臉茫然地盯著烏克蘭無人機的鏡頭，好像十分害怕。他躺在白雪覆蓋的森林中，樹木光禿禿的毫無遮掩，只能靠著厚厚的綠色軍衣抵抗嚴寒。

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.



Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.



They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2024年12月16日

這名士兵的年齡與身分都不詳，但照片中他的臉看起來很年輕。

烏克蘭軍事情報部門16日首次證實，有北韓士兵於庫斯克邊境地區與烏軍交戰時陣亡，並表示約有30名北韓士兵傷亡。