我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

雙城論壇蔣萬安喊話：多和平橄欖枝 少衝突酸葡萄

北韓兵一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

編譯盧思綸／即時報導
澤倫斯基16日的影片可見無人機清楚拍到一名應為北韓士兵，加入俄羅斯軍隊在庫斯克地區與烏軍交戰。(截自@ZelenskyyUa在X的照片)
澤倫斯基16日的影片可見無人機清楚拍到一名應為北韓士兵，加入俄羅斯軍隊在庫斯克地區與烏軍交戰。(截自@ZelenskyyUa在X的照片)

烏克蘭軍事情報部門16日證實，至少30名北韓士兵在俄羅斯庫斯克邊境地區與烏軍交戰時陣亡或受傷。烏克蘭總統澤倫斯基17日在社群平台上傳一段影片，稱俄羅斯軍隊試圖燒毀北韓陣亡士兵的臉部來掩蓋他們的身分，其中也可見一名疑似北韓士兵又驚恐、又茫然盯著烏克蘭無人機，這可能是援俄北韓兵首次被清楚拍到臉。

路透報導，該段X影片顯示，俄兵正在焚燒陣亡北韓兵的臉部，試圖掩蓋他們的存在和傷亡。澤倫斯基在貼文中說，「北韓士兵沒有理由為普亭而戰、為普亭而死。即使北韓士兵為此付出生命，俄羅斯的回應卻只有羞辱。」

太陽報描述，這段影片中可見到一名疑似北韓兵，在離家6437公里外（4000英里）的異鄉，為一支他無法理解的軍隊作戰。

影片背景是俄羅斯庫斯克遭烏軍占領區，而這名北韓兵的特寫十分引人注目，他看起來一臉茫然地盯著烏克蘭無人機的鏡頭，好像十分害怕。他躺在白雪覆蓋的森林中，樹木光禿禿的毫無遮掩，只能靠著厚厚的綠色軍衣抵抗嚴寒。

這名士兵的年齡與身分都不詳，但照片中他的臉看起來很年輕。

烏克蘭軍事情報部門16日首次證實，有北韓士兵於庫斯克邊境地區與烏軍交戰時陣亡，並表示約有30名北韓士兵傷亡。

北韓 烏克蘭 俄羅斯

上一則

萬那杜外海傳規模7.4強震 深度僅10公里恐有海嘯風險

延伸閱讀

美烏首證實至少30北韓兵陣亡 白宮：從第二道防線撤離

美烏首證實至少30北韓兵陣亡 白宮：從第二道防線撤離
烏克蘭稱200名北韓俄羅斯聯軍陣亡 涉友軍誤擊

烏克蘭稱200名北韓俄羅斯聯軍陣亡 涉友軍誤擊
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
俄朝烏狂射93枚飛彈 澤倫斯基：開戰後最大規模打擊之一

俄朝烏狂射93枚飛彈 澤倫斯基：開戰後最大規模打擊之一

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08
敘利亞流亡總統阿塞德(右)與其妻阿斯瑪。(路透資料照)

阿塞德官邸廚房山珍海味 第一夫人還挑食「不吃菠菜」

2024-12-11 09:07
示意圖。(路透)

男子中3300萬元彩票 25天後在牙醫診所神秘暈倒離世

2024-12-13 14:59

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤