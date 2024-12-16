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尹錫悅拒傳喚 檢考慮逮捕 北韓首報導稱尹「叛亂頭目」

編譯中心／綜合15日電
南韓軍人在總統尹錫悅宣布戒嚴後進入國會。(路透)
南韓軍人在總統尹錫悅宣布戒嚴後進入國會。(路透)

南韓檢方對尹錫悅3日宣布緊急戒嚴的事件成立特別偵查本部，該部11日對尹錫悅發出傳票，要求他15日上午10時到案說明，但他並未到案，計畫16日再發傳票。南韓中央日報報導，檢方預計追加傳喚2至3次後，考慮是否以逮捕和拘留等方式進行強制調查。

綜合媒體報導，特別偵查本部15日宣布，已對「戒嚴總司令」的陸軍參謀總長朴安秀發出逮捕令，指控他在尹錫悅的戒嚴事件中，犯下內亂與濫用職權罪。

該部15日並請法院准許逮捕涉及內亂罪的首都衛戍司令李鎮雨及陸軍特戰司令郭種根。該部14日表示，涉協助尹錫悅實行戒嚴的前國軍防諜司令官呂寅兄已被捕。

而曾出席戒嚴宣布前內閣會議的農林畜產食品部長15日透露，已收到警察協助調查邀請；因彈劾案而停職的法務部長則已接受警方調查。

另一方面，特別偵查本部指出，尹錫悅宣布戒嚴後，國防部、陸軍本部、首都防衛司令部、特戰司令部、防諜司令部以及情報司令部，共出動1500多名兵力參與行動。目前警方已對43名現役軍人展開調查。

另外，南南韓會14日通過總統尹錫悅彈劾案，隨後正式移交憲法法院審理。憲法法院16將日召開法官會議。由於目前大法官人數較少，國會正加快完成3名新任大法官的選任程序。韓媒結合大法官任期與先前案件預測，裁定結果最快於明年5至6月出爐，8月舉行總統大選。

此外，針對南南韓會通過對總統尹錫悅進行彈劾一事，國營北韓中央通信社首度報導時，稱尹錫悅為「叛亂頭目」。

北韓中央通信社簡短報導內容概述14日南南韓會表決的情況，並說「對傀儡、叛亂頭目尹錫悅及其同夥的調查正在進行中」。

尹錫悅 戒嚴 南韓

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