破冰？布林肯證實直接聯繫敘國反抗軍 但仍列恐怖組織

土耳其外交部長費丹（左）14 日在約旦在約旦舉行會議中，與布林肯（右）交談。（路透）

美國國務卿布林肯 14日首度正式證實，華府和敘利亞 伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（HTS）正保持直接聯繫。該組織領導反抗軍8日推翻敘國阿塞德政權，目前控制敘國臨時政府，但仍被美國列為恐怖組織。

西方國家與中東大國正極力推動敘利亞政權和平過渡。布林肯表示，「我們已和HTS及其他參與方聯繫。我們對敘利亞人民的訊息是：我們希望他們成功，而我們準備好協助他們成功」。

布林肯近日已出訪土耳其和伊拉克，並在約旦阿卡巴會晤約旦、沙烏地阿拉伯、埃及等阿拉伯國家外長及黎巴嫩總理等多國官員。布林肯會後說，美國及其盟友已就敘利亞政權過渡達成一套共同原則。

布林肯稱，會談上各方同意敘利亞必須建立一個具備「包容性與代表性」的政府。他補充道，如果敘利亞的過渡時期持續有所進展，美方將重新審視對敘國實施的多項制裁及其他措施。

HTS已試圖緩和自身言論，其過渡政府聲稱所有敘利亞人的權利及法治都受到保護。布林肯說，「我們讚賞近日聽到的若干正面發言，但重要的是行動，而且是持續行動」。

美國、聯合國與歐盟仍將HTS列為恐怖組織，與HTS直接聯繫有政治風險。

華爾街日報說，美國和中東領袖的核心擔憂是，極端組織伊斯蘭國（IS）可能趁著敘利亞政權過渡，重新在敘國占地甚至威脅鄰國伊拉克。

另據耶路撒冷郵報報導，HTS領袖、伊斯蘭主義分子喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）14日接受敘利亞電視（Syrian TV）訪問，首度談到以色列 時，稱以色列國防軍「沒有藉口」繼續空襲敘利亞，且說近來以國的行動已經踩到紅線，威脅區域面臨不必要的衝突升級。

報導指出，喬拉尼表示，「以色列介入敘利亞的藉口已經不復存在。在伊朗撤離後，已經沒有任何能合理化、支持外國干預敘利亞的理由。」

喬拉尼強調，敘利亞經歷多年內戰已經筋疲力盡，無法再承受新的衝突，而他的首要任務是重建穩定，而非將敘利亞拖入更多破壞衝突。

喬拉尼並呼籲國際社會介入並承擔責任，防止局勢升級並尊重敘利亞主權。他強調，外交解決方案是確保安全與穩定的唯一途徑，避免任何考慮不周的軍事冒險。