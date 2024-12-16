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南韓在野倡議共治 執政黨說不 黨內分裂韓東勳辭黨魁

編譯中心／綜合15日電
南韓民眾15日在首爾街頭示威，呼籲憲法法院裁決總統尹錫悅下台，現場還有標語寫著「立即逮捕」。（美聯社）
南韓民眾15日在首爾街頭示威，呼籲憲法法院裁決總統尹錫悅下台，現場還有標語寫著「立即逮捕」。（美聯社）

南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾停職，由總理韓悳洙代理總統。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明15日稱「暫時不會」推動彈劾韓悳洙，但拋出由朝野組成「國政協商機制」，國會與政府共同參與以恢復國政運作。這凸顯缺乏政治權威又非民選的韓悳洙代理總統職務，面臨難題。

另一方面，南韓媒體報導，南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳在南韓時間16日上午召開記者會，宣布辭去黨魁一職。韓東勳請辭，與黨內支持總統尹錫悅勢力不滿他贊成彈劾尹錫悅有關。國民力量黨在尹錫悅彈劾案維持反對立場，但至少12人跑票讓彈劾案過關，韓東勳也因公開支持彈劾被究責，國民力量在即將失去執政權同時，面臨分裂危機。

李在明15日在國會的記者會說，由於讓國政重新步上軌道是當前第一要務，因此他提議成立前述機制，他領導的國會第一大黨願跟朝野各黨共同為穩定國政、消除經濟和金融風險隱患，以及重建國際社會對南韓的信任積極展開合作。有韓媒報導稱，這是他再次邁向總統寶座的起手式。

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明15日拋出由朝野組成「國政協商機制」。（美聯社...
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明15日拋出由朝野組成「國政協商機制」。（美聯社）

對此，尹錫悅所屬的國民力量黨國會黨鞭權性東15日隨即予以拒絕，並直言國會一表決通過彈劾案後，此前「只關心怎樣推翻（尹）政府」的民主黨立刻像個執政黨般主導國政運作，此舉「不妥」。

韓悳洙15日也赴首爾汝矣島的國會拜會無黨籍議長禹元植，這是他自14日代理總統後首訪國會。而前總統朴槿惠2016年12月被國會表決通過彈劾案後，時任國務總理的代理總統黃教安5天後才去國會拜會。韓悳洙表示，政府所做的一切決定及行動必須基於法治，收拾眼下的亂局並穩定政局，是他漫長公職生涯的「最後職責」，接下來將和國會保持密切溝通及合作，也希望朝野與政府合作。

李在明15日在前述記者會還表明，經黨內討論，決定暫不推動對韓悳洙的彈劾案，這才是讓目前政局混亂最小化的唯一途徑。李在明也提到，14日與韓悳洙短暫通電話，兩人一致同意共同民主黨希望韓悳洙執政能不分黨派的立場。

李在明還向憲法法院喊話，呼籲盡快啟動尹錫悅彈劾案的審理程序，以迅速將尹錫悅解職，這是減少國家動盪和減輕民眾痛苦的「唯一」方法。

在首爾街頭，15日仍有大批民眾聚集，要求憲法法院迅速審理尹錫悅彈劾案，讓他下台。

紐約時報及英國金融時報報導直指，由於韓悳洙並非民選領袖，這使他缺乏政治威信。這番政治動盪，將使南韓更難因應美國候任總統川普上台後的不確定性。南韓京畿大學政治學教授咸成得說，「我們將沒有強勢領袖，可以主動和川普政府協商解決這些事情」。

南韓執政黨國民力量黨國會黨鞭權性東反對在野黨領袖李在明拋出的跨黨國政協商機制。圖...
南韓執政黨國民力量黨國會黨鞭權性東反對在野黨領袖李在明拋出的跨黨國政協商機制。圖為權性東15日抵達國會。（歐新社）

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