南韓在野倡議共治 執政黨說不 黨內分裂韓東勳辭黨魁

南韓民眾15日在首爾街頭示威，呼籲憲法法院裁決總統尹錫悅下台，現場還有標語寫著「立即逮捕」。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅 14日遭國會彈劾 停職，由總理韓悳洙代理總統。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明15日稱「暫時不會」推動彈劾韓悳洙，但拋出由朝野組成「國政協商機制」，國會與政府共同參與以恢復國政運作。這凸顯缺乏政治權威又非民選的韓悳洙代理總統職務，面臨難題。

另一方面，南韓媒體報導，南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳在南韓時間16日上午召開記者會，宣布辭去黨魁一職。韓東勳請辭，與黨內支持總統尹錫悅勢力不滿他贊成彈劾尹錫悅有關。國民力量黨在尹錫悅彈劾案維持反對立場，但至少12人跑票讓彈劾案過關，韓東勳也因公開支持彈劾被究責，國民力量在即將失去執政權同時，面臨分裂危機。

李在明15日在國會的記者會說，由於讓國政重新步上軌道是當前第一要務，因此他提議成立前述機制，他領導的國會第一大黨願跟朝野各黨共同為穩定國政、消除經濟和金融風險隱患，以及重建國際社會對南韓的信任積極展開合作。有韓媒報導稱，這是他再次邁向總統寶座的起手式。

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明15日拋出由朝野組成「國政協商機制」。（美聯社）

對此，尹錫悅所屬的國民力量黨國會黨鞭權性東15日隨即予以拒絕，並直言國會一表決通過彈劾案後，此前「只關心怎樣推翻（尹）政府」的民主黨立刻像個執政黨般主導國政運作，此舉「不妥」。

韓悳洙15日也赴首爾汝矣島的國會拜會無黨籍議長禹元植，這是他自14日代理總統後首訪國會。而前總統朴槿惠2016年12月被國會表決通過彈劾案後，時任國務總理的代理總統黃教安5天後才去國會拜會。韓悳洙表示，政府所做的一切決定及行動必須基於法治，收拾眼下的亂局並穩定政局，是他漫長公職生涯的「最後職責」，接下來將和國會保持密切溝通及合作，也希望朝野與政府合作。

李在明15日在前述記者會還表明，經黨內討論，決定暫不推動對韓悳洙的彈劾案，這才是讓目前政局混亂最小化的唯一途徑。李在明也提到，14日與韓悳洙短暫通電話，兩人一致同意共同民主黨希望韓悳洙執政能不分黨派的立場。

李在明還向憲法法院喊話，呼籲盡快啟動尹錫悅彈劾案的審理程序，以迅速將尹錫悅解職，這是減少國家動盪和減輕民眾痛苦的「唯一」方法。

在首爾街頭，15日仍有大批民眾聚集，要求憲法法院迅速審理尹錫悅彈劾案，讓他下台。

紐約時報及英國金融時報報導直指，由於韓悳洙並非民選領袖，這使他缺乏政治威信。這番政治動盪，將使南韓更難因應美國候任總統川普上台後的不確定性。南韓京畿大學政治學教授咸成得說，「我們將沒有強勢領袖，可以主動和川普政府協商解決這些事情」。