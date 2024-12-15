尹錫悅遭彈劾停職／憲法法院決定是否下台 代總統下令全軍警戒

南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。示威者在位於首爾的國會前舉雙手慶祝。(美聯社)

南韓 國會14日第二次表決總統尹錫悅彈劾 動議，全體300位議員均參與投票，以204票贊成、85票反對，3票棄權、8票廢票通過，尹錫悅成為南韓史上第三位遭國會通過彈劾的現任總統。

尹錫悅在辦公室收到彈劾決議書後即刻停職，職權由國務總理韓悳洙代理，直到接續審理彈劾案的南韓憲法法院裁定尹錫悅免職或復職。韓悳洙已下令軍方強化安全態勢，他坦言心情非常沉重，將盡力穩定政局。

在得知國會彈劾結果後，尹錫悅發表聲明說，他的旅程目前雖然暫時停下，但他過去兩年半以來走過、通往未來的旅程，絕對不會停止，「我絕不會放棄，我會將你們的批評、讚美和支持放在心中，並將為了國家盡力直到最後」。他也要求政府官員在韓悳洙領導下恪守職責，並避免魯莽與對抗性的政治。

南韓國會議長禹元植說，從3日戒嚴到此刻，南韓人民為民主表現出的真誠、勇氣和奉獻促成這次決定。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明向國會前的示威群眾說，這次彈劾案通過展現新民主的開端，彰顯真正的主權在民，但「衝突和對立將再起」。共同民主黨鞭朴贊大說，「我們為民主締造歷史性勝利」。

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳說，非常嚴肅看待這次彈劾案結果，「作為執政黨領袖，我承諾撥亂反正，與人民一同捍衛憲法和民主」。

南韓憲法法院須於180天內(明年6月中旬前)宣布是否裁准彈劾；若裁准，尹錫悅將下台，總統選舉將於其後60天內、即最晚明年8月舉行。

共同民主黨為首的在野陣營上周再度提交尹錫悅彈劾案，指控尹濫用戒嚴發布權，企圖動員軍警實施武裝叛亂，犯下內亂罪，嚴重破壞憲政秩序，履職過程存在重大違憲和違法行為。