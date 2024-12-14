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尹錫悅非首位被國會彈劾 2前南韓總統一成功復職 一遭解職判刑特赦

記者雷光涵／即時報導
南韓總統朴槿惠（左）下台後，喪失總統任內享有的檢控豁免特權，之後因「親信門」中涉嫌犯下的各項罪行，被追究刑事責任。（美聯社）
南韓總統朴槿惠（左）下台後，喪失總統任內享有的檢控豁免特權，之後因「親信門」中涉嫌犯下的各項罪行，被追究刑事責任。（美聯社）

尹錫悅南韓史上第三位被國會通過彈劾案的總統，2004年盧武鉉的彈劾案被憲法法院推翻，盧武鉉恢復職務；2016年8位大法官無異議贊成彈劾朴槿惠，南韓史上首位女總統成為該國第一位被彈劾下台的總統。

本次南韓國會有204名議員對尹錫悅彈劾案投下贊成票，在野黨及無黨籍議員192人，代表至少有12名執政黨議員倒戈。尹錫悅即刻被停職，由國務總理韓悳洙代行總統職務。彈劾案將送憲法法院審理，憲法法院將依國會提出的證據等，在180天內做出是否解職。

如果尹錫悅被罷免，必須在60天內重新舉行總統改選。過去有兩名南韓總統遭國會彈劾成功，2004年3月南韓兩大反對黨大韓國黨和新千年民主黨聯手，以盧武鉉違反選舉法非法助選、親信舞弊索賄及經濟政策失敗共三項主要罪名，在國會通過彈劾案。

不過憲法法庭在宣判中指出，盧武鉉為「開放的我們黨」助選，確實違反選舉法中，公務員必須保持行政中立的規定，且要求以全民公投決定去留的作法也有失允當，不過嚴重性不到一位民選總統被彈劾的地步。

至於總統親信腐敗問題，有的是出現在總統就任以前，有的尚無法斷定與總統有關係；經濟政策失敗的罪名，從一開始就未被列入彈劾審理的事由。憲法法院推翻國會的彈劾案，盧武鉉獲恢復職務。

不過2006年的地方大選，執政黨慘敗，2007年代表在野黨的李明博勝選，南韓政權轉移。盧在2008年2月卸任，即被捲入貪汙醜聞，卸任一年多後，選擇跳崖自殺自清。

朴槿惠因為親信干政、貪腐等醜聞在2016年被國會彈劾通過，2017年法院南韓憲法法院8名法官一致同意接納彈劾議案。由於採取一裁終局制，判決立即生效，朴槿惠等各方均不得提出上訴。

朴槿惠下台後，喪失總統任內享有的檢控豁免特權，之後因「親信門」中涉嫌犯下的各項罪行，被追究刑事責任。親信干政案和收受國家情報院特別費案被判刑20年，因涉嫌干預新世界黨（國民力量前身）黨內提名再獲判2年，合計22年刑期已服刑4年9個月。

2021年時任總統文在寅特赦了保外就醫中的朴槿惠。

彈劾 南韓 尹錫悅

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