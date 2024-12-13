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歐洲變臉 德、英…15國暫停庇護敘利亞難民 這國最強硬

編譯中心╱綜合12日電
歐洲多個國家暫停敘利亞難民的庇護申請；圖為敘利亞馬斯納Masnaa過境點，一名婦女拿著一塊麵包，而其他人正等待從敘利亞進入黎巴嫩。(路透)
歐洲多個國家暫停敘利亞難民的庇護申請；圖為敘利亞馬斯納Masnaa過境點，一名婦女拿著一塊麵包，而其他人正等待從敘利亞進入黎巴嫩。(路透)

敘利亞變天，德國、英國、義大利等多個歐洲國家從9日起陸續宣布，暫停處理敘利亞難民的庇護申請。奧地利政府更表示，有可能展開「有序」遣返難民計畫，這可能預示著歐洲難民政策出現重大轉變。

路透報導，敘利亞於2011年爆發內戰，2015年至少130萬敘利亞難民在歐洲獲得庇護。隨著近年歐洲出現反移民浪潮、右翼民粹主義政府上台，這些在歐敘利亞難民，有可能被迫遣返回國。目前暫停敘利亞難民審批的歐洲國家至少有15個，包括德國、奧地利、比利時、英國、希臘、荷蘭和瑞典等，法國政府正在衡量是否要採取類似行動。

歐盟11日官方最新數據顯示，截至今年10月底，歐盟各國還有超過10萬份敘利亞公民的庇護申請正等待處理。

德國聯邦移民與難民局9日宣布，將暫停處理超過4.7萬名敘利亞難民的庇護申請，直至敘利亞局勢更明朗。德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）解釋，如何處理庇護申請將取決於敘利亞局勢的發展，許多敘利亞難民「現在有希望返回祖國」。

據報導，德國是繼土耳其和黎巴嫩之後的敘利亞難民第三大收容國，也是歐洲接收敘利亞難民最多的國家，目前約100萬持有敘利亞護照的難民在德國生活，大多在梅克爾政府時代抵達；同時，敘利亞人也是德國新入籍公民中人數最多的群體，去年約有7.5萬名敘利亞人入籍德國，比前一年增加了56%。

奧地利約有9.5萬名敘利亞人，該國內政部9日宣布，已制定一個「有序的敘利亞遣返計畫」，並暫停了敘利亞難民庇護申請以及家庭團聚。被視為敘利亞進入歐洲「門戶」的希臘，也宣布暫停9000名的敘利亞難民審批申請，並於13日出台最終決定。

分析指出，難民危機擾亂了歐洲政治，德國將於明年2月23日舉行大選。由於移民問題在選民關注的議題中名列前茅，保守的強硬派和極右翼政客趁機打移民牌。

而歐洲多國暫停庇護申請引發難民組織的批評。歐洲難民和流亡者理事會表示，「在敘利亞真正安全之前就急於讓人們回國」為時過早。

目前居住在歐洲、正在觀望的敘利亞難民，心情忐忑不安，不少人擔心可能被遣返回國。歐盟委員會12日強調，暫停審批並不意味著立即遣返，目前難民「安全、自願、有尊嚴地」返回敘利亞的條件，尚未滿足。

敘利亞 德國 庇護

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