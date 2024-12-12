「日本被團協」領諾貝爾和平獎籲廢核武 桌上擺千紙鶴

諾貝爾和平獎10日在挪威與行頒獎典禮，獲獎團體「日本被團協」（日本原水爆被害者團體協議會）三名曾經歷二戰原爆的代表出席受獎，呼籲年輕人必須為無核世界奮鬥。(路透)

諾貝爾 和平獎頒獎典禮10日在挪威奧斯陸舉行，獲獎團體「日本 被團協」（日本原水爆被害者團體協議會）三名曾經歷二戰原爆的代表出席受獎，其中最高齡成員、已經92歲的田中熙巳，還會發表20分鐘的演說，呼籲世界廢除核武。

頒獎典禮及晚宴有挪威王室、挪威諾貝爾委員會、國會議長及政要共約200人出席，晚宴菜色包括挪威產的烤胡蘿蔔及沙朗牛排等；其中前菜使用了日本的柚子醋，令日本代表團印象深刻。

此外，位於高緯的挪威，和日本一樣有製作發酵食品過冬的習慣，晚宴中也使用酵母及味噌入菜，並且晚宴會場的每場桌子都放了紙鶴。

13歲時經歷長崎原爆的田中熙巳發表得獎演說，告訴與會人士他的第一手經歷：「1945年8月9日，住在原子彈投放地以東約3公里的我突然聽到爆炸聲，很快我就被一片白光包圍。在驚愕中我從家中2樓走下，眼睛和耳朵立即感受到強烈的衝擊波，之後的事已沒有記憶。醒過來時，我的身體上倒著一扇窗戶，奇蹟似的這扇窗戶沒有被震破，我也毫髮無傷。」

田中熙巳指出，日本原爆倖存者目前平均年齡為85歲，他對與會人士說：「在座的各位，在任何時間都有可能成為受害者或加害者。為了消除核武，該怎麼做比較好，我懇切希望全世界能夠一同討論，看看我們能做些什麼。」

田中熙巳也提到現在仍在進行中的俄烏戰爭及加薩 戰爭，目前地球上仍存在約1萬2000枚核彈頭，其中4000枚處於隨時可發射的部署狀態，而烏克蘭正面臨核武大國俄羅斯的威脅。他也對於長年努力推動消除核武的「核禁忌」被打破，感到傷心且憤怒。

晚宴與頒獎典禮後，被團協也在奧斯陸街頭舉行一場和平遊行。

被團協於1956年8月由廣島及長崎原爆倖存者創設，致力推動廢核，今年10月11日獲諾委會宣布為今年和平獎得主。